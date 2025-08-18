El incendio de Porto (Zamora) obliga a evacuar media docena de municipios más

ZAMORA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se originó el pasado 14 de agosto en el término municipal de Porto (Zamora) ha obligado a evacuar media docena de municipios más, según informa la Subdelegación de Gobierno.

En concreto, se trata de las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, Cerdillo, San Ciprian y Coso. El incendio se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 afecta ya a unas 5.6000 hectáreas.

Las constantes rachas de viento cambiantes han originado cambios de direcciones "inesperadas". Ahora se dirige hacia el Lago de Sanabria, según la última información ofrecida por la Delegación Territorial de la Junta.