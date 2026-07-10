Los incendios de Caboalles de Arriba y Canseco, en León, se mantienen en gravedad 1 con situación más favorable

LEÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que se encuentran activos en las localidades leonesas de Canseco y Caboalles de Arriba mantienen a última hora de esta viernes el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR 1) aunque presenten na situación más favorable.

Así lo ha trasladado el jefe de jornada en el Centro Autonómico de Mando del operativo INFOCAL de la Junta, Luis Ignacio Rojo, en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha explicado que el día, pese a las tormentas que han vuelto a sucederse, ha permitido trabajar con "efectividad" en los incendios porque han venido acompañadas de precipitaciones.

De esta forma, los incendios de Caboalles y Canseco se encuentran ya con bajo nivel de actividad y en el incendio de El Barraco los trabajos de la tarde han permitido "contenerlo en buena medida y ofrecen un buen escenario para el trabajo durante la noche".