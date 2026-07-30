Información sobre la situación de IGR-0 en Berrocal de Huebra. - JCYL

BERROCAL DE HUEBRA (SALAMANCA), 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró el martes en Berrocal de Huebra (Salamanca) ha vuelto a situarse en IGR-0 tras quedar estabilizado en la tarde de este miércoles, según datos de la web Inforcyl de la Junta de Castilla y León.

La Junta ya informó en la tarde de este miércoles de que el incendio había sido estabilizado tras volver a índice de gravedad potencial (IGR) 1 este miércoles, al requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

En la mañana de este jueves la Junta ha añadido que declaraba el índice de gravedad 0 en este incendio al considerarse que ya habían desaparecido las causas para declarar el IGR-1.

El incendio, posiblemente causado por una negligencia, se originó a las 13.29 horas del martes, 28 de julio, se elevó a gravedad 1 a las 13.36 horas por la posibilidad de provocar leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras y se dio por estabilizado y bajó a índice de gravedad 0 a las 16.30 horas al desaparecer las causas que motivaron la declaración.

Sin embargo, a las 16.21 horas de este miércoles, 29 de julio, volvió a elevarse a índice 1 al requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

El dispositivo de extinción llegó a estar formado por hasta 33 medios aéreos y terrestres, pero en la mañana de este jueves ya sólo se encuentra en la zona una máquina bulldozer.

La Junta aporta ya un dato de perimetración provisional que sitúa en 84 las hectáreas afectadas, todas ellas de pasto.