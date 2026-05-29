Includanza, el proyecto de BRIAN que promueve la "autonomía" de personas con discapacidad intelectual a través del arte

1091055.1.260.149.20260529110449 Archivo - Ensayo del espectáculo 'Iris' de Includanza en la sede de BRIAN en el Centro Ocupacional de la entidad en Carrión de los Condes (Palencia). - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA), 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una decena de personas con discapacidad intelectual participa en Includanza, el proyecto "de entidad" de la organización BRIAN que promueve la "autonomía" a través de esta disciplina y que ve un "futuro brillante" en el que espera convertirse en una compañía artística como cualquier otra.

Una "serie de casualidades" llevó a BRIAN, entonces denominada Fundación BRIAN, a impulsar en 2022, con fondos Next Generation, este proyecto, a propuesta de la coreógrafa y bailarina Natali Camoez, que entonces hacía prácticas de Educación Social en la entidad, tal y como ha explicado la gerente de la entidad, Eva del Río, en declaraciones a Europa Press.

Desde entonces, 'Jugamos', 'Cartas para ti' o 'Iris' han sido los grandes espectáculos que Includanza ha preparado, bajo la dirección de Camoez en el Centro Ocupacional de la entidad en Carrión de los Condes (Palencia), y ha representado en distintos escenarios de la provincia palentina y también de otras de Castilla y León.

Cada jornada de ensayo, los miembros de Includanza, que participan en su día a día en las actividades que ofrece BRIAN en su sede de San Cebrián de Campos, cogen una furgoneta que los traslada al citado centro de Carrión.

Estiramientos, bailes improvisados y risas preceden a la disciplina requerida en los ensayos y la preparación de los espectáculos "troncales" o adaptaciones que realizan para conmemoraciones concretas, como el Día por la Eliminación de la Violencia de Género o el de la Discapacidad, entre otros, además de proyectos junto a otras instituciones, como la Universidad de Valladolid.

Pero Includanza no solo llega en la entidad a los danzantes, si no también al resto de personas que en distintos talleres en centros de la fundación dedican tiempo a elaborar, con materiales reciclados, el atrezo, de manera que más usuarios participan en la producción. "La onda explosiva de Includanza alcanza toda la entidad. El mismo nombre lo dice: inclusión y danza", ha aseverado al respecto la gerente.

"El arte no es exclusivo de determinadas personas, no es exclusivo de los artistas, no es exclusivo de las personas con cuerpos bonitos en el caso de la danza, sino que las personas con discapacidad también tienen derecho tanto a participar como espectador como siendo protagonistas en el escenario y creando espectáculos realmente con mucha calidad artística", ha defendido Del Río.

En este sentido, ha apuntado a la "emoción" experimentada por el público al encontrar a personas con discapacidad intelectual como protagonistas de espectáculos "muy bellos", a la vez que ha puesto en valor la destreza de los bailarines, quienes han sido capaces de llevar sus propuestas a grandes y pequeños escenarios, e incluso a la calle.

Se genera así una "conexión" a través del arte y la inclusión, a la vez que se desarrolla la "autonomía propia" de los participantes, quienes, desde el inicio de Includanza, han tenido una evolución "fantástica", hasta el punto de que los participantes ahora son "totalmente autónomos" para ejecutar las coreografías, una "autonomía que han trasladado a su vida".

"Includanza no es solamente lo que aparece en el escenario, sino que ha transformado sus propias vidas. Han adquirido nuevos hábitos, han sabido lo que es la disciplina. Son estrictos, tienen un trabajo, los ensayos y han trabajado mucho la responsabilidad. Ha sido un proyecto con mucho impacto personal en las personas que participan", ha agregado Del Río, quien ha asegurado que BRIAN seguirá apostando por este proyecto "a lo largo de los años".

En este sentido, ha aseverado que la iniciativa "encaja perfectamente" en el propósito de la entidad para "apoyar proyectos de vida individuales y colectivos", así como "conectar a personas y comunidades".

PREMIADO POR FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

Su promoción de la inclusión y socialización le han valido a Includanza recibir el Premio Talento Artístico de Fundación Eurocaja Rural, con una dotación económico que servirán para "seguir impulsando" el proyecto, el cual sale adelanta con "diferentes financiaciones" y tiene un "respaldo importante" dentro de la entidad.

Además, al actuar como compañía de danza, busca posicionarse en los carteles de programaciones culturales "al mismo nivel" que otras agrupaciones de danza que no están compuestas por personas con discapacidad y "cobrar" por sus presentaciones: "Queremos que sea autónomo económicamente".

"Si somos capaces de analizar lo que ha crecido Includanza en estos tres últimos años con esa velocidad, con esa capacidad de adaptación y con esa fortaleza dentro del territorio, aquí en Palencia y en Castilla y León, creemos que Includanza tiene un futuro brillante", ha sentenciado.

En esos próximos pasos prometedores de Includanza, quiere seguir una de sus titulares, Aliona Benito Sobrino, quien lleva un año en el proyecto y cuenta ya con experiencia porque ha practicado estilos como ballet o hip hop desde la infancia y viene de una familia de artistas.

Para ella, desde los ensayos hasta los viajes para representar los espectáculos, son una experiencia de la que "disfruta". "Me gusta ver la cara de la genera, que se lo pasan bien", ha apostillado, al tiempo que ha puesto en valor las enseñanzas de la coreógrafa Natalia Camoez.

La misma "emoción y alegría" siente Pilar de Castro, otra de las estrellas de Includanza, a quien siempre le ha gustado bailar y se vio animada a participar en el proyecto de la mano de la responsable de esta iniciativa que aúna arte e inclusión.