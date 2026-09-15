Industria convoca ayudas de hasta 100.000 euros a empresas con trabajadores en ERTE por los incendios

Archivo - Columna de humo provocada por un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Caboalles de Abajo, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha convocado una línea de subvenciones dotada con un crédito inicial de 100.000 euros para empresas con trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Comunidad como consecuencia de los incendios.

La cuantía máxima es de hasta 5.000 euros por beneficiario. Esta convocatoria, publicada hoy por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), se enmarca dentro de las actuaciones programadas por la Junta para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano.

Las ayudas se dirigen a empresas privadas con plantilla afectada, entre el 24 de julio y el 31 de octubre de 2026, por suspensiones temporales de contrato o reducciones de jornada derivadas de causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o fuerza mayor temporal.

Para acceder a la subvención se exige acuerdo con la representación legal de los trabajadores y que la medida afecte a centros ubicados en municipios de Castilla y León damnificados por los fuegos del periodo estival.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza mañana y se extiende hasta el 6 de noviembre de 2026, según establece la convocatoria de la Consejería, cuyo objetivo radica en aportar estabilidad al tejido empresarial y facilitar el mantenimiento del empleo en la Comunidad.