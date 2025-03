InfoJobs registró 114.100 vacantes de empleo en CyL en 2024, un 7% más respecto al año anterior

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

InfoJobs registró en Castilla y León durante 2024 un total de 114.179 vacantes, una cifra superior (siete por ciento) a la del año anterior (107.143), y que supone un aumento del ocho por ciento desde el año 2019.

En detalle, la provincia que aglutina más vacantes en la comunidad autónoma en 2024 es Valladolid, que se sitúa en cabeza con 40.383, lo que supone un aumento significativo en comparación con 2023, cuando se contabilizaron 34.276 vacantes.

Por otro lado, León recoge 17.090 (vs. 18.666 en 2023), Burgos 16.627 (vs. 13.585 vacantes en 2023), y Salamanca 12.889; por debajo de las 10.000 se sitúan Palencia, que contabiliza 9.375 vacantes (vs. 8.325 el año anterior); Segovia, con 6.302 puestos de trabajo ofertados; Zamora, con 5.289; y Soria y Ávila contabilizan 2.826 y 3.398 vacantes, respectivamente.

En el lado de la demanda, 158.949 castellanoleoneses se inscribieron en alguna de las vacantes publicadas en la plataforma y, en total, las candidaturas presentadas alcanzaron los 3,6 millones, un cuatro por ciento de los candidatos/as que se inscribieron en alguna oferta provenían de Castilla y León.

Así lo refleja el informe Estado del mercado laboral en España 2024, elaborado por InfoJobs y Esade, que analiza la oferta (también en su dimensión salarial), la demanda y la relación entre ambos en términos de competencia. Además, esta 15 edición del estudio incorpora también este año otros aspectos clave como las condiciones laborales, la transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo.

Entre las categorías con más vacantes destacan comercial y ventas --aunque disminuye interanualmente--, profesiones, artes y oficios, y calidad producción e I+D, mientras que el salario medio crece un 3 por ciento hasta los 25.132 euros en Castilla y León.

La directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, Mónica Pérez, ha destacado que este análisis refleja que hay cinco áreas clave que moldean la oferta y la demanda de empleo: tecnología, cuidados, sostenibilidad, turismo y logística, que tienen un impacto directo en la evolución de las contrataciones y en la necesidad de adaptar las competencias profesionales a un entorno cambiante.