Informe favorable de ACSUCYL para los grados de Medicina en la UBU y en la ULE y para Veterinaria en la USAL

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) ha emitido este viernes el informe definitivo favorable para los grados de Medicina en las universidades de Burgos (UBU) y de León ULE y para el de Veterinaria en la Universidad de Salamanca (USAL).

A esto se suma que la Universidad de Valladolid (UVA) cuenta desde finales de abril con el dictamen positivo para la titulación de Farmacia.

De este modo y según ha informado este viernes la Consejería de Educación en funciones, las cuatro universidades podrán ofertar a partir del próximo miércoles, 3 de junio, las nuevas plazas: 72 para el Grado en Medicina de la Universidad de Burgos; 80 para la titulación de Medicina en León; las 90 de Veterinaria de la Universidad de Salamanca y las 60 plazas de Farmacia de la UVA.

Educación ha recordado al respecto que el miércoles 3 de junio se abre el plazo de preinscripción obligatoria en las universidades de cara al curso 2026-2027 ya que sólo están pendientes los últimos trámites administrativos para completar la implantación definitiva de los estudios.

El Gobierno autonómico ha destacado que las nuevas titulaciones situarán a las cuatro universidades públicas de la Comunidad y a Castilla y León "como referentes en excelencia y modernidad, a la vez que se atiende una demanda histórica de las instituciones académica y gran parte de la sociedad".