Ingenieros Industriales de Valladolid celebra el triunfo de Álvaro Salgado en el reto nacional '400 segundos'

Carlos J. Moreno, director del Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid, con Álvaro Salgado, en el acto de entrega del premio como ganador de '400 segundos'. - COL. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid (COIIM-Valladolid) ha expresado su satisfacción por el éxito de su línea de apoyo al talento joven, a través de la figura del 'alumno asociado', tras el triunfo alcanzado por Álvaro Salgado, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid, que se ha proclamado ganador del reto '400 segundos', un certamen nacional organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y la Liga Española de Debate Universitario (Ledu).

La propuesta de Álvaro Salgado, que es natural de Palencia, se refiere al aprovechamiento de la melaza de la remolacha para impulsar la industrialización en el campo en Castilla y León, contribuyendo al mismo tiempo a frenar el abandono de la Comunidad por parte de los jóvenes.

Fue el propio galardonado el que se refirió a este mismo compromiso, con estas palabras: "Me niego rotundamente a aceptar que el mejor producto que exportemos seamos nosotros mismos". "Tal día como hoy dentro de un año -dijo-, mi hermano cumplirá 18 años. Este proyecto es mi regalo para que no tenga que hacer las maletas. Tenemos el diseño. Ahora, hagámoslo realidad".

El ganador de esta convocatoria, que ha llegado a su cuarta edición, contó con 6,40 minutos (400 segundos) para defender su idea. Un reto que ha reunido a más de 90 estudiantes de toda España, de los que sólo diez consiguieron llegar al escenario para explicar sus proyectos.

Álvaro Salgado había sido seleccionado entre más una docena de participantes en una fase previa, con alumnos de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UVa, tras la cual fue patrocinado por la Delegación del COIIM en Valladolid para participar en el reto nacional, con un resultado extraordinario.

En la actualidad, COIIM-Valladolid cuenta con casi 60 alumnos asociados, cifra que prevé incrementar a corto plazo como consecuencia del éxito alcanzado y siempre en función de la calidad de los proyectos.

BIOPLÁSTICOS DE ALTO VALOR

El proyecto de Álvaro Salgado plantea acoplar biorreactores a plantas azucareras para transformar ese subproducto en bioplásticos de alto valor, multiplicando su valor económico y cerrando el ciclo con su retorno al campo como fertilizante.

El segundo puesto fue para Cristina Martínez, de la Universidad Pontificia Comillas, con una aplicación orientada a captar talento en Fórmula 1. Junto a ellos, los finalistas abordaron retos que van desde la inteligencia artificial aplicada a la seguridad hasta la innovación en salud, sostenibilidad o protección de datos. Distintos enfoques, una misma capacidad, hacerse entender.