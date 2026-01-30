Insulta a otro conductor en una disputa de tráfico, le rompe el móvil y un retrovisor y acaba detenido

Retrovisor fracturado por el individuo detenido en Salamanca. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un hombre por la comisión de un delito contra el patrimonio, ya que ha roto un retrovisor y un móvil al conductor de un vehículo, al que también insultó, porque consideraba que le había molestado una maniobra previa en la conducción.

La detención se ha producido semanas después de los hechos, que se remontan al pasado 2 de enero, y ha sido posible tras la identificación plena y localización del autor de los daños.

Según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, el perjudicado manifestó en su denuncia que un varón había ocasionado daños tanto en su turismo, como en su teléfono móvil, mientras estaban parados en un semáforo.

El compareciente manifestó que circulaba por la avenida Torres Villarroel y que, al parar en un semáforo que se encontraba en rojo para vehículos, un varón que circulaba detrás de él se bajó del turismo que conducía y se dirigió a su vehículo para insultarle y gritarle a través de la ventanilla, al parecer molesto por una maniobra previa en la conducción.

El denunciante manifestaba que el agresor le dio una fuerte patada al retrovisor izquierdo de su vehículo que quedó colgado de los cables.

Ante tal comportamiento, procedió a utilizar su teléfono móvil para llamar a la Policía, pero el agresor se lo impidió, ya que le arrebató el terminal de las manos y lo arrojó contra una fuente de piedra existente a uno de los lados de la calzada para después abandonar el lugar.

En su denuncia, facilitó a los agentes la descripción física del autor, así como los datos del vehículo en el que viajaba, al tiempo que aportó la valoración de los daños ocasionados que ascendían a un total de 900 euros el retrovisor y 240 euros la reparación del teléfono.

Con toda la información y tras las gestiones de investigación oportunas se ha podido identificar al autor de los hechos, quien ha sido detenido como presunto autor de un delito de daños.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, se ha dado cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial a cuya disposición ha pasado el detenido.