Intentan pasarse por empleados para robar a plena luz del día 1.500 kilos de aluminio de una empresa de Miranda

Material incautado por la Pollicía. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) detuvieron a cinco hombres, con edades comprendidas entre 23 y 47 años, y que se hicieron pasar por empleados de una empresa del polígono industrial de Bayas para tratar de robar, a plena luz del día, 1.500 kilos de aluminio valorado en cerca de 5.000 arrestados.

Los hechos se produjeron el pasado 19 de mayo, cuando a las 10.00 horas el responsable de seguridad de una empresa dedicada al tratamiento del aluminio, solicitaba presencia policial en el interior de sus instalaciones.

Por medio del sistema de video-vigilancia instalada en dicho centro de producción, se detectó la presencia en el interior de un vehículo de transporte ligero, y de unas personas ajenas a la empresa quienes, tras apearse del mismo, comenzaron a cargar decenas de culotes de aluminio procedentes de dos contenedores, introduciendo en la furgoneta material con un peso aproximado de 1.500 kilogramos, con un valor total de 4.950 euros, según consta en la denuncia formulada y de la que informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Los responsables de estos hechos, lograron acceder sin permiso a las instalaciones -a bordo de una furgoneta de gran tamaño- aprovechando la apertura de la cancela de acceso tras el paso de un vehículo autorizado.

Seguidamente, y provistos de ropa de trabajo y alta visibilidad, intentaron sin éxito hacerse pasar por trabajadores de la propia empresa, comenzando a cargar el vehículo con el material objeto del robo, para simular realizar una operación habitual de carga o descarga.

Los responsables de la empresa se percataron a tiempo de la "maniobra" de estas personas, y no permitieron la salida del vehículo, llamando a la Policía Nacional.

La rápida actuación de las dotaciones policiales comisionadas al lugar permitió la identificación y arresto de los presuntos autores, y su traslado a dependencias de la Comisaría Local. Todos los arrestados cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio.