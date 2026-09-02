Interceptado en una pensión de Valladolid con 54 gramos de resina de hachís

Sucesos.- Le echan de un hotel de Valladolid por armar jaleo y le pillan con 54 gramos de hachís - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras ocuparle más de 54 gramos de resina de hachís valorados en un total de 384 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención ahora conocida se produjo el pasado lunes cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban servicio de patrulla uniformada en labores de prevención de la delincuencia fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un establecimiento hotelero de la ciudad, donde, al parecer, un individuo se encontraba muy agitado recorriendo un pasillo y molestando al resto de huéspedes.

A llegar al local, los agentes localizaron al individuo en el interior de una de las habitaciones. Ante su comportamiento, se le indicó que debía abandonar el establecimiento y, una vez ya en el exterior, se le realizó un control preventivo de seguridad de sus pertenencias.

Durante la inspección de la mochila, los agentes localizaron varios trozos de hachís ocultos en el interior de un bote de cristal y otro trozo de la misma sustancia en el bolsillo exterior de la mochila. El peso bruto total de la sustancia intervenida ascendió a 54,46 gramos, motivo por el cual se procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Las sustancias fueron sometidas en dependencias policiales a la prueba Drogotest y la misma arrojó un resultado positivo en 'resina de cannabis"'. Según las tablas de valoración de la O.C.N.E. para el segundo semestre de 2026, la cantidad intervenida tendría un valor estimado en el mercado ilícito de 384,49 euros.

Por todo ello, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.