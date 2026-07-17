Interior justifica la elección de 4 sedes para pruebas físicas de Policía al afectar al trabajo de la Escuela de Ávila

ÁVILA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha asegurado que la Escuela Nacional de Policía, ubicada en Ávila, ha incrementado el número de alumnos en los últimos años y ha explicado que dado que las pruebas físicas se desarrollan los días laborales su celebración "no es compatible" con el desarrollo normal de la escuela por lo que se ha designado cuatro ciudades para realizar las pruebas físicas.

Se trata de Madrid, Alicante, Cádiz y León y han sido seleccionadas por su "situación geográfica estratégica".

De esta forma ha respondido el Ministerio a la petición realizada por Ayutamiento de Ávila para que la Escuela Nacional de Policía, ubicada en la capital abulese, recupere la totalidad de las prúebas, tanto las físicas como las teóricas.

El Ministerio del Interior ha recordado que la Escuela de Ávila acoge la formación de alumnos de la Escala Básica y de la Escala Ejecutiva, las actividades del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional (CUFPN), diversos programas de máster y especialización, la formación del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera, la formación de policías locales de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, así como la celebración de iniciativas de referencia como C1b3rWall, entre otras actividades.

Además, la Escuela Nacional de Policía de Ávila sí acogerá en septiembre la realización de la prueba de conocimientos, para la que está prevista la participación de más de 3.000 aspirantes