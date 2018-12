Intervenidos 213 juguetes en Burgo por incumplir la normativa de seguridad

Publicado 26/12/2018 15:04:34 CET

BURGOS, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en diferentes establecimientos de la provincia de Burgos un total de 213 juguetes que se encontraban a la venta a pesar de incumplir la normativa de consumo y de seguridad de los juguetes.

Esta intervención se realiza en el marco de las actuaciones desarrolladas para comprobar el cumplimiento de la normativa para la protección del consumidor y garantizar la seguridad en la venta de juguetes.

Fruto de estas inspecciones se han detectado irregularidades en 213 juguetes, por lo que se ha procedido a su aprehensión y a denunciar a

establecimientos que los vendían por infracciones al Real Decreto 1205/2011 sobre la seguridad de los juguetes.

Los juguetes carecían de etiquetado o no era correcto, no se identificaba el origen o el importador, carecían de marcado CE (conformidad europea), que debe ir colocado visible, legible o indeleble en el propio juguete, no constaba el precio del producto a la venta o presentaban defectos de seguridad.