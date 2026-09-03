Intervenidos más de 360 litros de orujo ilegal y tramitadas siete denuncias en establecimientos de León

Recipientes de orujo ilegal almacenados en condiciones insalubres. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de León ha intervenido más de 360 litros de orujo ilegal en los últimos meses y ha elaborando por ello siete actas de denuncia en varias inspecciones a establecimientos vinculados al sector hostelero.

Estos licores se producen de forma clandestina, de forma que se incumple la normativa sanitaria respecto a su producción y etiquetado. Dado que la producción de bebidas alcohólicas se encuentra también sujeta a la normativa de Impuestos Especiales, esta conducta acarrea una notable repercusión tributaria.

En una de las inspecciones realizadas, y dado el carácter clandestino las bebidas alcohólicas, estas se hallaban almacenados en condiciones insalubres junto con productos de limpieza, lo que supone un riesgo para la salud de los consumidores, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El Destacamento Fiscal y de Fronteras tiene entre sus principales cometidos la inspección de los establecimientos relacionados con la venta de tabaco, estancos y puntos de venta con recargo y el control del desvío ilícito de productos del cultivo de tabaco con fines lucrativos o comerciales; inspección de paquetería; inspecciones para prevenir el uso fraudulento de gasóleo bonificado e inspección de puntos de venta y consumo de alcohol.