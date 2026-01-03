Un intoxicado por monóxido de carbono en una vivienda de San Pedro de Ceque (Zamora)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

ZAMORA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 78 años ha resultado intoxicado por monóxido de carbono a causa de una accidente causado por un brasero en una vivienda situada en la calle Cementerio, en San Pedro de Ceque (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ocurrió minutos antes de las 23.33 horas del viernes 2 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada en la que se informaba del incidente y de que el varón se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario solicitó la presencia de bomberos porque les saltó el detector de monóxido de carbono y podría tratarse de una intoxicación producida por un brasero que hay en la vivienda.

Así, desde el 1-1-2 se avisó a la Guardia Civil (COS) de Zamora y a los Bomberos de Rionegro del Puente, que dieron las indicaciones necesarias para ventilar la vivienda.

Finalmente, Sacyl trasladó al hospital de Benavente a un varón de 78 años en UVI móvil.