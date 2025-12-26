Investigado por maltrato animal en Zamora el dueño de 19 perros, con antecedentes por hechos similares

Los perros del hombre que está siendo investigado por maltrato animal. - GUARDIA CIVIL ZAMORA

ZAMORA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga por maltrato animal al dueño de 19 perros que residente en un pueblo de Zamora, en la zona de la Tierra del Vino según han explicado fuentes de la Guardia Civil, quienes han explicado que el hombre tenía a los animales sin distinción de raza, sexo o edad dentro de un mismo recinto.

Los agentes pudieron constatar "la falta de cuidado" de los animales por lo que pusieron al hombre, al que constan antecedentes por hechos similares, a disposición judicial, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

A su vez se informó a las autoridades correspondientes, procediendo administrativamente por carecer varios de los animales de las vacunas obligatorias, pasaporte, microchip, licencia de perros potencialmente peligrosos, seguro de responsabilidad civil, e inscripción.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Zamora y a Fiscalía de Medio Ambiente.

El delito de maltrato animal está tipificado en el código penal (art. 340 bis), pudiendo conllevar la pena de prisión de doce a veinticuatro meses, además de inhabilitación de especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y su tenencia.