Un investigado por robo con fuerza en una vivienda en Villamañán (León)

Efectivos de la Guardia Civil investigan a un varón de 65 años por el robo con fuerza en una vivienda de Villamañán (León). - EUROPA PRESS

LEÓN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un varón de 65 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras forzar la puerta de entrada de una segunda vivienda ubicada en Villamañán (León), de la que sustrajo dos televisiones y dinero en efectivo.

La investigación, que se inició en el momento en que el perjudicado interpuso la denuncia, fue llevada a cabo por el Puesto de Valencia de Don Juan. Tras realizar diversas gestiones para localizar indicios del delito, toma de manifestaciones y otros elementos que apoyaran la misma, culminó con la investigación de la citada persona, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las diligencias instruidas se remitieron a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.

Esta actuación se inscribe en el cumplimiento del 'Plan contra el robo en viviendas' impulsado por la Comandancia de la Guardia Civil de León.