Investigado un vecino por un incendio forestal que calcinó 40 hectáreas en Igüeña (León)

Investigado por un delito de incendio forestal en la localidad de Igüeña (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad leonesa de Igüeña por un incendio forestal que calcinó una superficie aproximada de 40 hectáreas entre monte bajo y arboleda a causa del fuerte viento, ya que se propagó a gran velocidad.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza SEPRONA de la Guardia Civil de Fabero iniciaron una investigación al tener conocimiento el día 22 de marzo del corriente de un incendio forestal en la localidad de Igüeña.

A causa del fuerte viento, el incendio se propagó a gran velocidad, llegando incluso a atravesar la carretera que une ambas localidades, calcinando una superficie aproximada de 40 hectáreas entre monte bajo y arboleda.

El SEPRONA inició las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos reconocimiento e inspección ocular de la zona afectada, donde se descubrió lo que parecía ser el punto de ignición del incendio en unas parcelas donde se habían realizado labores de limpieza/desbroce y una quema de restos vegetales (montones).

La colaboración ciudadana, agentes medioambientales de la Junta y las gestiones realizadas por parte de los investigadores permitieron identificar al propietario de dichas parcelas, que resultó investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal según la actual legislación vigente, por lo que se instruyeron diligencias penales por los hechos observados y se dio cuenta a la autoridad competente.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.