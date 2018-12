Investigadores de la USAL trabajan en la búsqueda de moléculas con actividad antibiótica

Publicado 03/12/2018 21:00:35 CET

SALAMANCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Grupo de Ingeniería Metabólica de la Universidad de Salamanca (USAL) han colaborado en un estudio internacional para describir un mecanismo metabólico exclusivo de algunas bacterias patógenas

La revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) ha publicado este trabajo internacional en el que participa el Grupo de Ingeniería Metabólica de la USAL y que abre nuevas vías en la búsqueda de moléculas con actividad antibiótica.

Según ha informado la USAL, en la información recogida por Europa Press, "el trabajo evidencia por vez primera cómo bacterias que viven en ambientes carentes de oxígeno emplean mecanismos metabólicos considerados hasta ahora exclusivos de organismos fotosintéticos como algas y plantas".