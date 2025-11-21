Investigados cuatro trabajadores de una granja ovina de Olmedo por maltrato animal

VALLADOLID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de cuatro varones como presuntos autores de un delito contra los animales acusados de producir lesiones en las extremidades y en las ubres de varias cabezas de ganado ovino en una granja de la localidad vallisoletana de Olmedo en la que trabajaban.

Los hechos se remontan al pasado día 23 de julio, cuando el propietario de una granja de Olmedo denunció que cuatro trabajadores habrían realizado hechos de violencia física contra el ganado. De estos actos, se produjeron lesiones en los miembros y en las ubres de las ovejas, lo que ocasionaron mamitis y fracturas de las extremidades, que, según ha informado la Guardia Civil, produjeron la muerte de varios animales.

Las mismas fuentes han explicado que las lesiones producidas en las ubres de los animales ocasionaron sangrado en los animales, situación que repercutía después en la leche que se ordeñaba que presentaba tonalidades rojizas debido a la presencia de sangre en las ubres.

Por estos hechos se procedió a la investigación de cuatro personas de nacionalidad extranjera por un supuesto delito contra los animales, tipificado en el artículo 340 del Código Penal que puede conllevar prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses, y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, oficios o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales de 1 a 3 años.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo y a la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid.