Investigan a dos vecinos de El Espinar (Segovia) tras hallar ocho kilos de marihuana en un invernadero

Un aviso vecinal por olor a marihuana lleva a la Guardia Civil a un invernadero clandestino que cultivaba 8 kilos de la planta, en El Espinar - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un aviso ciudadano sobre un fuerte olor a marihuana en las afueras de El Espinar (Segovia) ha llevado a la Guardia Civil a localizar un invernadero con un cultivo clandestino de 8 kilos de plantas de esta sustancia.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, se han abierto diligencias para investigar a dos personas, vecinos de la localidad, que mantenían la plantación clandestina oculta en el interior de un invernadero, situado en las inmediaciones del casco urbano.

Se les atribuye un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas por cultivo.

La intervención ha tenido su origen en la colaboración ciudadana, pues un aviso a la Guardia Civil de El Espinar ha advertido de la existencia de un fuerte olor a marihuana en una zona perimetral del núcleo urbano.

El aviso ha dado lugar a la investigación inicial para verificar las circunstancias y localizar el origen del olor.

En la inspección, los agentes han localizado el invernadero sospechoso, y tras comprobar la existencia de las plantas han aprehendido toda la masa vegetal del cultivo, que ha alcanzado un peso de 8,050 kilos de planta fresca.

Tras el desmantelamiento de la infraestructura, los agentes han iniciado la investigación de los dos vecinos dueños del invernadero, por su presunta implicación en los hechos.

La condición de investigados significa que ha de ser la autoridad judicial quien determine finalmente su culpabilidad o no, por lo que hasta ese momento han de ser considerados presuntos delincuentes.

La sustancia intervenida ha sido remitida al depósito oficial de drogas, donde permanecerá bajo custodia hasta su destrucción.

Por su parte, el atestado instruido por la Guardia Civil ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Segovia.