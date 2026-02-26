Investigan al dueño de un pastor alemán que iba suelto y atacó a dos mujeres

La Guardia Civil investiga al propietario de un perro que iba suelto y atacó a dos mujeres. - SUB GBANO EN VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al propietario de un perro de raza pastor alemán como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia, ya que una mujer de edad avanzada y su hija, vecinas de un pueblo de la zona de Tierras de Medina, resultaron heridas tras el ataque del animal, que iba suelto.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos fueron denunciados el pasado 25 de enero por una mujer, quien relató que, mientras paseaba junto a su madre de avanzada edad y su perra de raza Boyero de Berna, un perro pastor alemán que se encontraba suelto se abalanzó sobre su mascota.

En el intento de separar a los animales, la mujer de avanzada edad sufrió una mordedura en la mano, por la que tuvo que ser atendida de urgencia y recibir 10 puntos de sutura.

La mujer que presentó la denucna también resultó lesionada al caerse al suelo durante el forcejeo, y tuvo que ser atendida posteriormente por una fractura de rodilla.

La perra de las dos mujeres sufrió unas graves lesiones por el ataque del pastor alemán y fue sometida a una una intervención veterinaria de urgencia, con un coste aproximado de 2.400 euros.

El propietario del pastor alemán acudió al lugar y logró retirar a su animal, que contaba con toda la documentación en regla, incluyendo seguro de responsabilidad civil y vacunaciones al día.

No obstante, se formularon varias denuncias administrativas por llevar al animal suelto en el núcleo urbano sin las medidas de seguridad obligatorias.

Tras la investigación, los agentes determinaron que el propietario incurrió en una imprudencia grave al no ejercer el debido control sobre su animal de compañía, motivo por el cual se han instruido diligencias remitidas a la autoridad judicial.