Isabel Blanco entrega el Premio Archiletras de la Lengua a la Fundación Joaquín Díaz

Blanco entrega a Joaquín Díaz el galardón en pesencia de Liz Perales. - JCYL

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha entregado en la Casa de América de Madrid el Premio Archiletras de la Lengua a la Fundación Joaquín Díaz.

Estos galardones, de carácter anual, están organizados por la empresa editora Prensa y Servicios de la Lengua SLU, y reconocen a personas, colectivos, entidades e instituciones que han destacado por su labor en la promoción, desarrollo, investigación o divulgación del idioma español y de otras lenguas en contacto con él, detalla la Junta en un comunicado.

Blanco ha entregado, junto a Liz Perales, editora, periodista cultural y miembro del jurado, el premio a la Institución del Año, que ha recaído en la Fundación Joaquín Díaz, cuya sede se encuentra en la localidad vallisoletana de Urueña, conocida como la Villa del Libro. Han recibido el galardón el músico, etnógrafo y fundador de la entidad, Joaquín Díaz, y el presidente de ésta, Conrado Íscar, quien también preside la Diputación de Valladolid.