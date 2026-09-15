Íscar destaca el crecimiento del suelo industrial en el medio rural para facilitar la llegada de empresas

Íscar, durante la visita a Cascalejos. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha descatado el esfuerzo de la institución por ganar suelo industrial en el medio rural para que instalarse en los pueblos de la provincia "no suponga una penalización logística ni económica".

Así lo ha asegurado durante su visita a varias empresas del polígono industrial de San Miguel del Arroyo, y en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Manuel Frutos.

La visita ha comenzado en la sede de la empresa Contodo, un secadero de jamones que tiene prevista su ampliación en los próximos meses. Al inicio del recorrido, Íscar ha querido agradecer la acogida al regidor, al gerente de la empresa, Julio Sancho, así como a las empresas Cascalejos y Dulcastilla, que ha visitado posteriormente.

"Venir a San Miguel del Arroyo es comprobar sobre el terreno el esfuerzo que realiza la Diputación para mejorar y aumentar el tejido empresarial de la provincia", ha señalado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Además, ha recordado que, cuando la Diputación de Valladolid impulsó el polígono de La Arroyada, a través de Avanza en el 2006, el objetivo era dotar de una infraestructura "útil" a la zona, para destacar que se trata de casi 87.000 metros cuadrados totales "a precios competitivos, para que instalarse en el medio rural no suponga una penalización logística ni económica".

Posteriormente, la visita ha continuado por las instalaciones de Cascalejos SAT, que acaba de acometer una ampliación de sus instalaciones. En este punto, el presidente ha señalado que un grado de ocupación cercano al 50 por ciento demuestra que "cuando hay oferta pública de suelo ordenado, la demanda responde por parte del sector privado".

Conrado Íscar ha explicado que el año pasado se vendieron en este polígono cuatro parcelas, dos a la empresa Cascalejos y que está en pleno proceso de ampliación, con 1.760 metros cuadrados, y dos más a la bodega Hereldia Vides y Olivos S.L., con casi 600 metros cuadrados".

La visita ha finalizado en la empresa Dulcastilla SL, perteneciente a la marca de calidad de la Diputación de Valladolid Alimentos de Valladolid. Allí, Conrado Íscar ha valorado que este trabajo dota "de mayor riqueza y dinamismo a los pueblos que se asientan cerca del polígono industrial". "Y ese es el verdadero trabajo que perseguimos desde la Diputación de Valladolid. Estas ampliaciones confirman que este polígono operativo absorbe crecimiento empresarial real", ha finalizado.