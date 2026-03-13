IU, Sumar y Equo reivindican la política "para la gente sencilla" y piden apostar por el "amor" frente al "odio"

Por orden, la portavoz de Sumar Verónica M. Barbero; el candidato de IU, Sumar y Equo, Juan Gascón; la número 2 por Valladolid, Marina Echebarría, y el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, en el cierre de campaña en Valladolid. - CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo 'En Común', Juan Gascón, ha reivindicado la política "para la gente sencilla" y ha pedido a la ciudadanía que el próximo 15 de marzo "no se quede en casa" y apueste por un modelo de Castilla y León de "amor" frente a la "generación de odio".

En el marco del acto de cierre de campaña que la coalición ha celebrado en la Plaza de Fuente Dorada de Valladolid, Gascón ha concluido una campaña "épica" en la que, tal y como ha indicado, ha llevado la "ilusión y la alegría" para intentar promover un modelo de Comunidad "distinto" al actual.

"No la generación de odio, sino la generación de amor hacia nuestros semejantes, de amor hacia las personas migrantes, de amor hacia nuestra tierra y de cuidado de nuestra tierra, de nuestros pueblos", ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha subrayado que durante la campaña 'En Común' ha puesto encima de la mesa los "problemas de la gente sencilla", "agricultores, ganaderos, pequeños y medianos productores, gente que tiene un pequeño comercio o la clase trabajadora", que se puede "ver reflejada en esta candidatura". En este contexto, ha recordado a las trabajadoras de Majorel que van a ser despedidas en Salamanca y con quienes se reunión la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por ello, ha llamado a "contagiar la alegría y la emoción de la política para la gente sencilla" y que la ciudadanía "no se quede en casa y participe" en las elecciones autonómicas de este domingo.

"El voto es tan importante como la manifestación, como la lucha en la calle. Y es fundamental que en esta institución de las Cortes de Castilla y León arrebatemos a la extrema derecha algo que quieren generar y que no queremos que siga habiendo, un gobierno del Partido Popular con las extremas derechas", ha concluido.

En la misma línea, la número 2 de la coalición por la provincia de Valladolid, Marina Echebarría, ha hecho hincapié en que 'En Común' "se ha dejado la piel" en esta campaña en la que se ha reunido con numerosas entidades de la sociedad civil.

Así, se ha mostrado convencida de que van a lograr entrar en las Cortes porque han venido "a defender lo común", una Castilla y León "con servicios públicos, en la que los jóvenes no tengan que emigrar" y en la que haya "vivienda pública" y "hospitales con especialidades completas", una "Castilla y León diferente a la que ha dado 39 años del PP".

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, diputado por Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha ensalzado la candidatura como la que defiende "la vida" y, en concreto, "la vida digna", ambas cosas frente a "una guerra que nadie ha denunciado con la contundencia" de esta coalición, ha aseverado.

Asimismo, ha asegurado que la candidatura liderada por Gascón es la que "defiende el orgullo de quedarse en Castilla y León, de acabar con la despoblación y de traer políticas activas de empleo, sobre todo para la gente joven".

SANTIAGO PIDE FRENTAR EL "DESASTRE" DE PP Y VOX

Santiago también ha advertido de que en la Comunidad ya se ha experimentado el "desastre" de los gobiernos de PP y Vox, que "han significado la pérdida del medio ambiente, los incendios o el abandono de la gente joven sin expectativas", por lo que, a su juicio, "es el momento de dar una oportunidad a Castilla y León".

Esa oportunidad, ha añadido, es la que representan Gascón y Echabarría, por lo que ha afirmado estar "convencido" de que el resultado electoral de los comicios del 15 de marzo van a "permitir que la vida avance y se imponga en Castilla y León".

En el acto de cierre de campaña, al que han acudido decenas de personas, entre ellas el exvicepresidente de la Junta y exprocurador Francisco Igea, ha participado también la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar Verónica Martínez Barbero, quien ha incidido en que 'En Común' mira "hacia el rural" y quiere "construir" el futuro "de la mano de toda la gente".

De este modo, ha llamado a votar a la coalición y, en concreto a Gascón y Echebarría, que "representan lo mejor de Castilla y León": "No se queden en casa (...). Tienen que elegir la mejor candidatura, la que piensa en la gente y la pone en el centro, la candidatura de lo común, la de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo".