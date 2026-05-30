El IV Congreso Veterinario de Pequeños Animales de CyL espera congregar a 200 personas el 5 y 6 de junio en Salamanca - CONSEJO DE COLEGIOS DE VETERINARIOS CYL

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Salamanca será escenario los días 5 y 6 de junio, en el Colegio Arzobispo Fonseca, del IV Congreso Veterinario de Pequeños Animales de Castilla y León, una cita profesional de referencia para veterinarios clínicos, auxiliares técnicos veterinarios (ATV) y estudiantes, centrada en las patologías del sistema digestivo de pequeños animales, que espera congregar a cerca de 200 personas durante las dos jornadas.

Este encuentro, que promueve el Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León junto al Colegio de Salamanca, ofrece un programa científico práctico y de alto interés clínico, que combina medicina interna, diagnóstico por imagen y cirugía, con el objetivo de actualizar conocimientos para la práctica diaria veterinaria en el ámbito de los animales de compañía, que cada vez posee "mayor importancia en la sociedad".

La presencia de ponentes destacados en sus respectivas áreas de actuación pretende facilitar una formación continuada a los veterinarios clínicos de pequeños animales, aspecto clave para realización la labor clínica de manera adecuada.

Entre los especialistas figuran Carlos Martínez, Hernán Fominaya García, Diego Bobis Villagrá, Maruska Suárez Rey, María Luisa Palmero Colado, Gloria Cerviño Chamorro y Omar Mora.

El programa específico para veterinarios incluye sesiones sobre enteropatías crónicas, afecciones pancreáticas en perros y gatos, diagnóstico y tratamiento del mucocele biliar, actualización sobre la hepatitis crónica en perros, diagnóstico por imagen de obstrucciones digestivas complicadas, diagnóstico por imagen de patología hepatobiliar, IBD o linfoma digestivo de grado medio, endoscopia digestiva, ChatGPT, manejo quirúrgico del intestino delgado y fundamentos de la cirugía biliar.

Por su parte, la formación dirigida a auxiliares contempla bases de ventilación mecánica, mantenimiento de equipo de anestesia, estabilización del paciente digestivo, preparación de muestras, manejo de la sala de espera, secretos de un hospital/clínica para gatos y actitudes ante los tutores.

DIVERSIDAD DE ESPECIES Y SALUD PÚBLICA

El presidente del consejo, Rufino Álamo, ha explicado que el congreso se consolida como un "referente" para los profesionales veterinarios especializados en la salud y el bienestar de los animales de compañía.

"La creciente diversidad de especies que se integran en los hogares, junto con la demanda, por parte de sus tutores, de cuidados cada vez más avanzados, especializados y tecnificados", ha expresado, hace "imprescindible" una formación continua y una actualización permanente de conocimientos.

El Consejo de Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León ha agradecido la participación en el mismo a las entidades públicas y privadas que apoyan su celebración, ya sean patrocinadoras, colaboradoras o expositoras.