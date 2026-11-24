El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller (derecha) con la concejala de Ferias y Fiestas de Sariagos, Laura García, en la presentación de la IX Feria Agroalimentaria de Sariegos. - EUROPA PRESS

LEÓN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IX Feria Agroalimentaria de Sariegos (León) que se celebrará este sábado batirá récord con la participación de 32 expositores y contará como novedad con la presencia de productos portugueses que permitirá estrechar lazos y celebrar este encuentro gastronómico entre territorios vecinos.

Así lo ha manifestado este martes el vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, que ha defendido la labor de los productores leoneses en la presentación de la novena edición de esta iniciativa, una Feria que muestra la vitalidad del sector agroalimentario.

En el encuentro se consolidan propuestas como la III Cena Portugal-León, que será este viernes a las 20.30 horas en el Restaurante Casa del Pueblo de Sariegos; la degustación gratuita de alubias de IGP La Bañeza este sábado y el III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Agustín Risueño el sábado a las 18.00 horas.

Roberto Aller ha subrayado que la IX Feria Agroalimentaria de Sariegos aúna tradición, producción, calidad, catas, degustaciones y productos de calidad en una "gran jornada gastronómica".

La presentación del evento también ha contado con la participación de la concejala de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Sariegos, Laura García, que ha desgranado la programación de la Feria.

Los actos comenzarán con la apertura de la Feria a las 10.00 horas de este sábado y a las 12.00 horas tendrá lugar el homenaje a los ganaderos del municipio. A la misma hora habrá una actuación de la Banda Municipal de Música, mientras que a las 13.00 horas será la cata maridaje de vinos y quesos y a las 13.30 horas, la cata maridaje de vermú de sidra con aceitunas y encurtidos.

La degustación gratuita de alubias de IGP La Bañeza tendrá lugar a las 14.00 horas, mientras que a las 16.00 horas habrá animación musical y a las 17.30 horas, cata de dulces. Después, a las 18.30 horas, será el III Concurso Nacional de Cortadores de Jamón y la degustación; a las 20.00 horas, la entrega de premios del concurso infantil de carteles, cortadores de jamón y la mejor tapa y, finalmente, a las 21.00 horas se clausurará la Feria.