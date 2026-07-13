La IX Feria de Artesanía y Gastronomía 'PinArte' de Montemayor (Valladolid) se extenderá a la pradera de La Hontana

Presentación de 'PinArte' en la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La IX Feria de Artesanía y Gastronomía 'PinArte' de Montemayor (Valladolid), que se celebrará el 18 y 19 de julio, se extenderá de la Plaza Mayor a la zona chopera de la pradera de La Hontana, una "zona única para enfrentarse a los calores de la época".

Esta es una de las novedades de esta cita que duplica así lo lugares elegidos para su celebración, ya que el sábado se realizará en La Hontana y el domingo volverá a la Plaza Mayor, su "tradicional lugar de desarrollo.

Además, en esta edición 'PinArte' aumentará la representación de productores de la marcas 'Alimentos de Valladolid' en las Catas del Domingo, una de las actividades que forman parte de la programación del evento que reunirá a expositores en horario ininterrumpido desde el sábado a las 12.00 al domingo a las 22.00.

Talleres artesanos, juegos de madera, torneos de hockey línea, de baloncesto, actividades infantiles y conciertos como los de Orujo Rock Band o Los Bituras, además del espectáculo 'Guerreras de la música española', enmarcado en la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León, completan el programa.

'PinArte' precede a las actividades de las Fiestas Patronales de Montemayor de Pililla en honor a Santa María Magdalena, que se desarrollarán del 22 al 26 de julio.