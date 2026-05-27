JLF Valladolid Spain presenta su programación con el Nobel Kailash Satyarthi y voces internacionales de literatura

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de JLF Valladolid Spain 2026, que se celebrará del 11 al 14 de junio, llevará nuevamente el espíritu del emblemático Jaipur Literature Festival a España a través de un programa que contará con la presencia del Nobel de la Paz Kailash Satyarthi y voces internacionales de literatura.

El festival volverá a presentar su experiencia especialmente diseñada Friend of the Festival (FOF), que combina programación literaria, música, actuaciones, experiencias patrimoniales y gastronomía regional en Valladolid y Castilla y León.

JLF Valladolid Spain, edición española de uno de los festivales literarios más importantes del mundo, se celebrará del 11 al 14 de junio en la ciudad de Valladolid, Castilla y León. Su sesión de apertura tendrá lugar el 11 de junio en School of Arts & Humanities de IE University en Madrid.

El festival concluirá con una gala de clausura especial para invitados en Abadía Retuerta (s. XII), con el chef con estrella Michelin Marc Segarra, además de un concierto y una actuación especialmente concebidos para la ocasión, que permitirá a los asistentes disfrutar de la gastronomía española y de conciertos de gala que pondrán en valor la ciudad y Castilla y León.

Con su regreso a Madrid y Valladolid, JLF Valladolid Spain continúa consolidándose como un "importante" punto de encuentro para la literatura, las ideas y el intercambio intercultural en el país, señalan desde la organización a través de un comunicado.

"Como uno de los grandes hitos culturales del Año Dual España-India, el festival también consolida el papel único de Madrid y Valladolid como principales espacios de diálogo entre India y España gracias a Casa de la India, la institución pionera en diplomacia cultural india en España y uno de los pocos centros culturales indios especializados en Europa", añade la información.

Como pieza clave de la programación de este año se encuentra el Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi, fundador del 'Satyarthi Movement for Global Compassion' y una de las "principales voces" internacionales en defensa de los derechos de la infancia y la dignidad humana.

En la esperada sesión 'El Poder de la Compasión', Satyarthi reflexionará sobre cómo la empatía y la responsabilidad colectiva pueden hacer frente a la desigualdad, la violencia y la fragmentación social en un mundo cada vez más inestable. Basándose en décadas de activismo y en su labor rescatando a más de 130.000 niños de la esclavitud y la trata, el Nobel explorará la compasión como una fuerza transformadora a nivel social y político, detalla la organización.

Uno de los grandes encuentros del festival será 'La Vía Dorada', con el historiador y escritor superventas William Dalrymple en conversación con el historiador Alberto Garín. Otra sesión destacada será 'Gastronomía, Memoria y Cultura', con Anand George, Marc Segarra y Álvar Hinojal en conversación con Nieves Caballero Barrigón, que explorará las conexiones entre gastronomía, memoria y las sinergias culturales entre las tradiciones culinarias india y española.

La programación contará también con destacadas voces internacionales como Jeet Thayil, Jorge Volpi, Juan Manuel de Prada, Shrabani Basu y Miriam Reyes, que participarán en conversaciones sobre distopía, novela negra, poesía, traducción, gastronomía y la influencia permanente de los clásicos literarios. Como en ediciones anteriores, el festival incluirá también actuaciones musicales y de danza, con artistas como Soumik Datta, Ambi Subramaniam y el músico español de jazz y flamenco Jorge Pardo.

JLF Valladolid Spain contará también con una sesión especial dedicada a las adaptaciones cinematográficas titulada 'La Metamorfosis del Texto: Adaptaciones al Cine', con la participación de la reconocida biógrafa y escritora Shrabani Basu y el célebre cineasta español Fernando Colomo, en conversación con la periodista Angélica Tanarro, en la que explorarán la relación entre la literatura y el cine.

La edición de este año se expandirá además por distintos espacios de la ciudad, más allá de Campo Grande, llegando a lugares como Plaza Zorrilla, Casa de la India, Museo Casa de Cervantes y el Palacio de Santa Cruz, donde se celebrará un concierto especial a la luz de las velas, co-diseñado por Fever y co-patrocinado por la Universidad de Valladolid.