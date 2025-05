Joanne Shaw Taylor, Rick Estrin & The Nightcats y The Kings of Blues, en el XXVI Festival de Blues en Béjar

SALAMANCA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que volverá a llenar de talento Béjar (Salamanca) los días 11 y 12 de julio, reunirá a ocho prestigiosas bandas del panorama internacional la localidad salmantina.

El cartel de conciertos en la bejarana plaza de toros de El Castañar brindará la oportunidad de escuchar a Rick Estrin & The Nightcats, Sugaray Rayford & Travellin' Brothers, Parker Barrow e Ibai García Blues Project, durante su primera jornada, el viernes 11 de julio; y a Joanne Shaw Tylor, The Kings of Blues, Nick Moss FT. Dennis Gruenling y D.K. Harrell el día 12.

El diputado del Área de Cultura, David Mingo, ha subrayado la calidad de los participantes de esta edición y, entre bromas, ha asegurado no organizan un festival de Pop y que si así fuera podrían decir que traen a Béjar a "Taylor Swift".

El XXVI Festival Internacional de Blues de Castilla y León está organizado por el Cate Blues La Alquitara, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca; la ayuda del Ayuntamiento de Béjar y la Universidad de Salamanca.

Las entradas para los conciertos y toda la información sobre la cita musical ya están disponibles en la página web www.bluesbejarfestival.com.

PROGRAMACIÓN PARALELA

Además, la fiesta del blues salmantina incluirá, como es habitual, una extensa programación paralela con la celebración de un nuevo Curso Intensivo de Blues, talleres y un ciclo de jazz y diferentes actuaciones previas, tal y como han indicado en la presentación del evento llevada a cabo en la Diputación de Salamanca.

Las actuaciones programadas el 11 de julio en Béjar propiciarán el encuentro de los aficionados con bandas llegadas desde Estados Unidos, además de dos representantes del panorama del blues nacional.

El veterano Rick Estrin, nacido en San Francisco, comenzó su carrera tocando con figuras del blues como Lowell Fulson, Z.Z. Hill y Fillmore Slim. En los años 80, Estrin funda Little Charlie & The Nightcats junto a Little Charlie Baty.

Años más tarde asumiría el liderazgo de la banda incorporando a Kid Andersen a la guitarra. En 2020, la banda fue galardonada en los Blues Music Awards en las categorías de mejor grupo y disco del año. La mezcla de talentos, culturas e idiomas propicia espectáculos como los que propone Sugaray Rayford & Travellin& Brothers.

El texano Rayford se une a la banda vasca Travellin' Brothers para dar cuenta del talento, carisma y voces que evocan a leyendas como Muddy Waters, Otis Redding y Teddy Pendergrasss.

Por su parte, el rock y el blues se darán la mano en las composiciones de Parker Barrow, que tomará el relevo sobre el escenario de 'La Ancianita'. Con base en Nashville, la banda liderada por Megan Kane (voz) y Dylan Turner (batería), mostrará su rock sureño con claras influencias del blues.

Inspirados en The Black Crowes y The Allman Brothers Band, Parker Barrow desplegará en Béjar su energía y autenticidad en directo, tal y como han señalado en la presentación del evento. Con su álbum debut Jukebox Gypsies (2023) lograron el reconocimiento de la crítica, consolidando un futuro prometedor.

Ibai García Blues Project, quinteto liderado por el baracaldés Ibai García, guitarrista y compositor, pondrá fin al programa de la primera jornada. El blues rock se fusionará con el soul en la actuación de la banda, cuya energía y contundencia les ha consolidado como una de las propuestas más potentes del panorama nacional.

El cartel del día 12 de julio llevará al escenario de la plaza de 'El Castañar' a otros cuatro grupos, entre ellos una de las guitarristas más destacadas del blues rock, Joanne Shaw Taylor, que descubría a los 16 años Dave Stewart (Eutythmics). Influenciada por Stevie Ray Vaughan y Jimi Hendrix, Shaw Taylor ha trabajado con artistas como Joe Bonamassa y Tina Guo. Su último álbum alcanzó el número 1 en Billboard Blues.

El público será testigo del concierto de otra banda de éxito, The Kings of Blues, proyecto de gran voltaje que bebe del blues, funk y Groove con Vasti Jackson (guitarra), Tony Coleman (batería), Russell B. Jackson (bajo), Kenny " Blue Boss" Wayne (piano) y Waldo Wathers (saxo).

Este segundo día actuará también Nick Moss, un referente del blues que, en Béjar, estará acompañado por Dennis Gruenling, uno de los mejores armonicistas. El talento, voz y las composiciones serán los protagonistas en este concierto del sábado.

Finalmente, el broche de oro de la vigésima sexta edición del Festival lo pondrá D.K. Harrell. Considerado el nuevo fenómeno joven del blues americano, Harrell destaca por su compromiso con el estilo más tradicional. A sus 27 años aporta una perspectiva fresca al género, reflejando la influencia de B.B. King.

TAMBIÉN EN CANDELARIO

El XXVI Festival Internacional de Blues de Castilla y León tendrá su extensión este año en Candelario con los conciertos gratuitos de Los Eslim Reloaded (Plaza Solano, 13.00 horas) y de Arizona Baby (Plaza del Humilladero, 19.00 horas).

Antes del despliegue de actuaciones en directo y como actividad previa, habrá tiempo para la formación en el XXI Curso Intensivo de Blues Béjar, que se desarrollará del 20 al 22 de junio, en el IES Ramón Olleros Gregorio con clases de instrumento, combos, jam sessions y masterclass. El garmonicista Quique Gómez, Mayka Edjolé a la voz, los guitarristas Troy Nahumko y José Luis Pardo, el batería Miguel Benito, el bajista David Salvador, Javier Díaz Castillo al piano y el saxofonista Pablo Añón impartirán clases magistrales a los inscritos, que pueden reservar su plaza en la web www.bluesbejarfestival.com/cursos-de-blues.

Además, durante el mes de mayo el Café-Blues La Alquitara propone su Festival de Club. Eddy Smith & The 507 abrirá el calendario de actuaciones (16 de mayo), que retomarán Víctor Sánchez & His Mojo Two (23 de mayo) y Joe Tatton Quartet (30 de julio).

El Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual 'Monte Mario' de Béjar (CRAPDI) celebrará una serie de talleres los días 18 y 19 de junio con usuarios del centro con el armonicista Quique Gómez, la cantante Mayka Edjolé y el guitarrista José Luis Pardo serán los encargados de impartir estos talleres.

Por su parte, el centro salmantino ASPRODES también celebrará un concierto a cargo de los profesores y, en ambos espacios, se repartirán armónicas. También en el mes de junio, se organiza el ciclo de jazz en el Palacio Ducal de Bejar con las actuaciones de The Campbell Blues Band (19 de junio), Silvia Howard Quartet (26 de junio) y Jessie Gordons Quartet (6 de julio).

De forma paralela al Festival Internacional de Blues, La Alquitara (en el escenario de la Calle Gerona) acogerá las actuaciones de Chicken's Wing y Los Eslim Reloaded los días 11 y 12 de julio.