La jornada del jueves del Sonorama Ribera 2025 congrega a 38.000 personas en más de 40 conciertos y ocho escenarios

BURGOS, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La joranda del jueves del Sonorama Ribera 2025 en Aranda de Duero (Burgos) congregó a más de treinta y ocho mil personas en más de 40 conciertos celebrados en ocho escenarios y una ciudad "completamente activada" desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada.

La actividad de la mañana arrancó con la rueda de prensa de Café Quijano en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, durante la que se presentó la Subasta Solidaria de Sonorama Ribera en favor de las personas afectadas por la DANA: 29 instrumentos musicales -guitarras, ukeleles- firmados artistas y bandas de la talla de Arde Bogotá, Rozalén, Xoel López, Omar Montes, Shinova, Viva Suecia, Dani Martín, Fermín Muguruza y más.

Durante la jornada del jueves también se vivió la primera gran Plaza del Trigo-Vibra Mahou del año en la que "miles y miles de personas" hicieron cola para no perderse el concierto sorpresa Ribera del Duero que protagonizó Despistaos, según ha destacado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

En el escenario Aranda de Duero se sucedieron a lo largo de la tarde conciertos de Ash, Café Quijano, Pignoise, Viva Suecia y el fiestón final de Fuzzz by DJ Nano, que convirtió la explanada en una pista de baile.

En el escenario Ribera del Duero el público vibró con los directos de Supergrass, Ginebras, Arizona Baby, Cupido y Siloé, mientras que el Tierra de Sabor mantuvo el pulso del festival con propuestas como Enol, Exsonvaldes, Raule, Walls y Parquesvr, mientras que el escenario AFMCYL ofrecía una programación diversa que fue encadenando a Capitán Sunrise, Camellos, Marlon, Hens, Trashi, Neverland Bari y Ani Queen, entre otros.

La programación del escenario Comedia arrancó con el podcast Torreznos, ofrecido por Ruta del Vino Ribera del Duero, seguido de las actuaciones de Igor Paskual, David Domínguez o Los Gandules.

Para cerrar la noche, el nuevo Glo Music Hall ofreció una propuesta enérgica y reunió sobre su tarima a artistas como Mercedes Cañas, Hey Kid, Mediocre DJ, Maren, Ox, Mauri, David Nal o Los Maya.