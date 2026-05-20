Las Jornadas de Montaña León en Primavera rinden homenaje a las cainejas y a la mujer rural del 25 al 29 de mayo

El concejal de Deportes de León, Vicente Canuria (centro izquierda), ha presentado este miércoles las VII Jornadas de la Montaña León en Primavera. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 May. (EUROPA PRESS) -

León acogerá una séptima edición de la Jornadas de la Montaña León en Primavera, un certamen deportivo y cultural que rendirá homenaje a las cainejas y a la mujer rural y de montaña entre los días 26 y 29 de mayo.

La propuesta está organizada por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, con el respaldo del Ayuntamiento de León y la colaboración de varios clubes de montañismo leoneses.

El concejal de Deportes de León, Vicente Canuria, acompañado por la vicepresidenta de la Federación, Ana Isabel Martínez de Paz; el delegado en León, Francisco Javier Fernández y el organizador de las jornadas, Vicente García, ha presentado este miércoles esta nueva convocatoria para montañistas y amantes y aficionados a la montaña, que se celebrará en el salón de actos del Ayuntamiento, ubicado en la calle Alfonso V.

Canuria ha destacado el apoyo del Consistorio a las iniciativas deportivas que promuevan el ejercicio físico saludable y la promoción de valores, a la vez que ha resaltado el trabajo de la Federación en la organización de estas jornadas que, como ha añadido, son ya una cita "ineludible" en la ciudad para los aficionados a la montaña, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

A lo largo de las jornadas habrá conferencias, una mesa redonda y audiovisuales para poner en valor la montaña leonesa y la mujer rural y de la montaña, actividades que se complementarán con la exposición fotográfica 'Mirada hacia la historia: Picos de Europa, en torno al Naranjo de Bulnes' en el vestíbulo del salón de actos.

PROGRAMACIÓN

Las VII Jornadas de Montaña León en Primavera comenzarán el lunes 25 de mayo con la charla y el audiovisual 'Entre el cielo y las peñas', a cargo de Kris Montero, guardesa del refugio de Collado Jermoso, un homenaje a las mujeres que han estado presentes en la montaña leonesa protegiendo y cuidando su entorno.

El evento continuará el 26 y 27 de mayo las proyecciones del montañero y alpinista Valentín Costo 'León: montañas mágicas' y 'Valdeón y Sajambre: del Cares al Sella'. Una mesa redonda sobre la vida de la mujer rural y la proyección de 'Las guardianas del olvido: corazón de roca' centrará la jornada del 28 de mayo, actividad que abrirá el alcalde de León, José Antonio Diez.

Por su parte, el audiovisual 'Heroínas del Naranjo: las cainejas y Ana I. Martínez de Paz', de Valentín Costo, cerrará el viernes 29 de mayo las VII Jornadas de Montaña León en Primavera, en homenaje a las dos mujeres que en 1935 subieron al Picu Urriellu por la llamada vía de paso horizontal, María Isabel Pérez y Teófila Gao, conocidas como las cainejas.