José Antonio Diez concede la Gran Cruz Legio VII a todos los alcaldes de la democracia en la ciudad de León

El alcalde de León, José Antonio Diez, entregará a todos los alcaldes de la democracia de la capital leonesa la Gran Cruz Legio VII al Mérito de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, entregará a todos los alcaldes de la democracia de la capital leonesa la Gran Cruz Legio VII al Mérito de la Policía Local con motivo de la festividad de San Marcelo, patrón del Cuerpo, que se celebrará el próximo 29 de octubre.

Estas distinciones están recogidas en el Reglamento de Premios y Recompensas del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de León. En base a este, José Antonio Diez, alcalde y concejal delegado de la Policía Local, propone la concesión de estas distinciones previo al inicio del expediente respectivo por el intendente jefe del Cuerpo, Miguel Ángel Llorente, y del que han dado cuenta en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana celebrada este lunes.

La Gran Cruz Legio VII al Mérito de la Policía Local de León será concedida a Antonio Silván, Emilio Gutiérrez, Francisco Javier Fernández, Gregorio Pérez de Lera, José Luis Díaz Villarig, Luis Diego Polo, Mario Amilivia y Juan Morano, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En todos los casos la propuesta de concesión de estas distinciones destaca de cada alcalde su colaboración con el Cuerpo de la Policía Local de León y todos los servicios municipales, "favoreciendo el desempeño de las funciones encomendadas a la Policía Local y contribuyendo al fortalecimiento de la institución dentro de la estructura administrativa municipal, al prestigio de la Policía Local y a su proyección ante la sociedad leonesa".