Jóvenes de Autismo Segovia visitan el edificio municipal CIDE para conocer los recursos de empleo

La concejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez (centro, de blanco) con el grupo de Autismo Segovia en su visita al CIDE. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes de la Asociación Autismo Segovia ha visitado las instalaciones municipales en el edificio CIDE, para conocer de primera mano el trabajo que desarrollan las distintas áreas ubicadas allí, y los recursos y servicios que el Consistorio pone a disposición de la ciudadanía, con especial atención a las oportunidades laborales que pueden resultar de mayor interés para este colectivo.

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios del Ayuntamiento de Segovia, Azucena Suárez, ha recibido al grupo en una visita organizada a petición de la propia asociación y dentro de las actividades que Autismo Segovia desarrolla durante el periodo estival, dirigidas a completar la formación y el ocio de sus miembros al margen del calendario escolar habitual.

El encuentro ha tenido, según ha trasladado el Ayuntamiento, un marcado carácter formativo e informativo, concebido para acercar a los jóvenes participantes al funcionamiento cotidiano de la administración local.

Durante el recorrido, personal del área de Empleo y Desarrollo Económico ha explicado a los asistentes los recursos municipales destinados a facilitar el acceso al mercado laboral, con especial atención a las opciones para los miembros de la asociación.

En este sentido, los jóvenes han conocido el funcionamiento del portal municipal de empleo, una herramienta que centraliza ofertas y recursos de orientación laboral, así como las distintas convocatorias de empleo público que periódicamente publica el Ayuntamiento.

Según ha explicado Autismo Segovia, la visita facilitará que los participantes identifiquen los canales disponibles para buscar trabajo y las vías de orientación que existen, antes de dar el paso de incorporarse al mercado laboral, un proceso que para muchas personas con autismo puede plantear dificultades añadidas si no cuentan con la información adecuada.

Por su parte, la concejala ha explicado a los jóvenes el trabajo que desarrolla el área de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, y ha detallado los programas, recursos y servicios que el Ayuntamiento ofrece para atender las necesidades de la población y favorecer la igualdad de oportunidades entre todos los colectivos de la ciudad.

Durante el encuentro, Suárez ha subrayado el valor de estas iniciativas para acercar la administración a la ciudadanía y facilitar el conocimiento de los servicios públicos.

"Una ciudad verdaderamente inclusiva es aquella que elimina barreras, facilita el acceso a la información y promueve la participación de todas las personas en la vida comunitaria. La accesibilidad no solo es una cuestión física, sino también de comprensión, cercanía y oportunidades", ha señalado la concejala.