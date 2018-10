El juez en el caso del atropello a dos ciclistas plantea cuestión de competencia a la Audiencia

Actualizado 30/10/2018 13:05:02 CET

Pide resolver así la polémica suscitada con la instructora, que no acepta la nulidad de actuaciones decretada por el enjuiciador

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid será finalmente la encargada de resolver la polémica suscitada entre el juez de lo Penal 3 y la juez de Instrucción 3, después de que esta última haya rechazado la nulidad de actuaciones que el primero decretó en el caso del camionero acusado del atropello a dos ciclistas en la Ronda Exterior, con un fallecido y un herido grave, y acordó devolver todo lo actuado a la instructora al observar un claro caso de indefensión del transportista.

La negativa de la juez a acatar lo dispuesto por el juez encargado de celebrar el juicio, al que la aludida ha respondido en un auto que no es su superior jerárquico y, por tanto, no puede ordenarle nada, ha llevado ahora al primero, titular de Penal 3, a plantear una cuestión de competencia ante la Audiencia de Valladolid para que sea este tribunal el que resuelva la polémica y concrete si este magistrado se arrogó competencias que no le corresponden o bien, como así entiende él, actuó dentro de la más estricta legalidad.