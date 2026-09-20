La Junta apoya proyectos de digitalización en 187 empresas por 4,5 millones a través del proyecto DIGIS3

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) ha presentado el balance de resultados del proyecto DIGIS3 2023-2026, a través del cual ha desarrollado 240 iniciativas en 187 empresas a través de ayudas, asesoramiento, ahorro operativo y mejora de eficiencia con un valor de 4.529.010 euros.

Durante los últimos 42 meses de ejecución, entre 2023 y 2026, las actuaciones lideradas por el ICECYL dentro del consorcio han generado 240 impactos en 187 empresas beneficiarias, valorados en 4.529.010 euros en concepto de ayudas públicas, subvenciones, ahorros operativos y mejoras de eficiencia.

El proyecto DIGIS3 (Digitalización Inteligente, Sostenible y cohesiva) está financiado por el Digital Europe Programme y tiene como objetivo principal asegurar la transformación digital de las pymes y del sector público de Castilla y León a través de un acompañamiento integral a los usuarios.

El Icecyl trabaja con distintos agentes especializados en la digitalización empresarial agrupados en el EDIH, que se ha consolidado como el intermediario estratégico entre el ecosistema tecnológico, las administraciones públicas y el tejido empresarial de Castilla y León.

CAPACITACIÓN AVANZADA E IA

Dentro de la edición del DIGIS3 que ha finalizado, destaca el curso 'Pyme Inteligente' dirigido al desarrollo de competencias digitales que facilita una formación avanzada de 120 horas, focalizada en la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial en los procesos de negocio.

El programa superó las previsiones al alcanzar a 155 alumnos únicos pertenecientes a 144 empresas.

En cuanto a las pymes participantes, el 78 por ciento han sido microempresas y pequeñas empresas, con especial representación de sectores como el turismo (14 por ciento), alimentación y bebidas (12 por ciento), servicios personales (nueve por ciento) y telecomunicaciones (ocho por ciento).

La iniciativa contribuye a mejorar las competencias digitales de profesionales y futuros especialistas, reforzando la competitividad empresarial y ofreciendo respuesta a la creciente demanda de perfiles avanzados en ciberseguridad.

Los alumnos que han completado los módulos han valorado con un 9 sobre 10 la satisfacción global y cumplimiento de expectativas.

Además, para asegurar el acceso equitativo en todo el territorio, el ICECYL ha trabajado en acciones de vertebración y networking, con especial foco en las zonas rurales con mayores dificultades Nueva edición de DIGIS3 En su nueva etapa de tres años que comienza ahora, DIGIS3 contará con una dotación global de 3,29 millones de euros (cofinanciados al 50 por ciento por la Unión Europea) para desplegar 1.700 servicios especializados y alcanzar a más de 5.000 organizaciones.

Dentro de esta fase, el Icecyl liderará las iniciativas de red y acceso a ecosistemas de innovación, y será el responsable directo de 690 servicios.

Asimismo, en esta nueva edición destaca el programa Digital Client Journey, un itinerario en seis etapas que acompañará a 120 pymes y cubrirá desde la evaluación de madurez digital hasta el escalado comercial, integrando entre otros, pruebas en entornos Test Bed y validaciones regulatorias en Sandboxes.