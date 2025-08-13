Junta aprobará un plan de medidas "rápidas y generosas" ante los incendios y pedirá la declaración de zona catastrófica

Comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión con consejeros para abordar la situación de los incendios. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

El Consejo de Gobierno del 21 de agosto dará luz verde a la primera partida de ayudas económicas y de reconstrucción

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que el próximo jueves 21 de agosto el Consejo de Gobierno aprobará la solicitud al Ejecutivo central de la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas por los incendios de los últimos días, así como un paquete de medidas "rápidas, generosas y suficientes" para cubrir los daños ocasionados.

Mañueco ha detallado que el plan de actuación "inmediata", consensuado esta mañana con la vicepresidenta de la Junta y los consejeros de Medio Ambiente, Agricultura, Cultura y Hacienda, será aprobado formalmente con el objetivo de "responder con rapidez, generosidad y eficacia" a todas las necesidades.

En primer lugar, se contempla la reparación o reconstrucción de viviendas, bienes, propiedades y enseres de particulares, así como de infraestructuras públicas dañadas, incluidas carreteras, caminos, redes de abastecimiento y depuración de agua, e instalaciones culturales.

El programa de ayudas destinará también fondos específicos a agricultores, ganaderos y apicultores, para garantizar el cobro íntegro de las ayudas directas de la PAC y con la habilitación de ayudas de emergencia para alimentación animal y reposición del ganado perdido. Además, se repararán infraestructuras públicas vinculadas a las actividades agrarias.

Las empresas de las zonas afectadas podrán beneficiarse de compensaciones por lucro cesante y de ayudas a la inversión que, en algunos casos, podrán cubrir hasta el cien por cien de nuevos proyectos para reactivar la actividad económica, como ha detallado Fernández Mañueco

Asimismo, se impulsará un plan especial para la recuperación y mejora de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, que incluirá la rehabilitación del aula arqueológica, el mirador de Orellán y la restauración de la cobertura vegetal de la zona, junto a una revisión de su modelo de gestión y promoción.

El paquete se completará con un plan de restauración forestal en todas las áreas dañadas.

De este modo, el presidente ha señalado que las medidas se perfilarán en diálogo con los alcaldes de los municipios afectados y en reuniones previstas en León, El Bierzo y Zamora durante los próximos días. "Queremos que todas las personas y sectores afectados reciban cuanto antes el respaldo económico necesario para reconstruir lo perdido", ha enfatizado el presidente.