La Junta asumirá más del 90% del esfuerzo presupuestario del Plan Territorial de Fomento de Segovia

SEGOVIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Territorial de Fomento (PTF) de Segovia será sufragado, en un 90 por ciento, por parte de la Junta de Castilla y León, según ha asegurado el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, en un foro celebrado en la capital segoviana.

El viceconsejero ha indicado que la Administración autonómica asume más del 90 por ciento de la carga financiera del plan y ha precisado que una parte de esa ejecución ya está en marcha a través de actuaciones en infraestructuras industriales, mientras que otra parte se encuentra pendiente de la aprobación de nuevos presupuestos autonómicos.

Al respecto, ha señalado que la disponibilidad de esos fondos está vinculada a la existencia de un "gobierno con capacidad para aprobar cuentas públicas", y ha expresado su confianza en que esa situación se resuelva "en breve" para poder avanzar en los compromisos adquiridos.

Tobalina ha participado en un foro local junto al alcalde de la ciudad, José Mazarías, con quien ha coincidido en señalar que el PTF es "la mayor oportunidad de desarrollo industrial que afronta la provincia en la actualidad", tanto en la zona noreste como en el entorno de la capital segoviana.

Mazarías ha subrayado que la posición geográfica de la ciudad, enclavada en el eje entre Madrid y Valladolid, representa una "ventaja competitiva de primer orden" para atraer inversión empresarial procedente del área metropolitana madrileña.

También ha señalado que ese cinturón industrial "está colmatado y busca nuevos emplazamientos", por lo que Segovia se presenta como "destino natural" para empresas que buscan suelo disponible con buenas comunicaciones.

En el plano municipal, el alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento de Segovia ha consignado dos millones en sus presupuestos para contribuir al desarrollo del PTF.

Esa partida ha de destinarse, según ha explicado, a la "adquisición de terrenos y a la ejecución del vial estructurante", elementos que el Ayuntamiento considera "indispensables" para articular el crecimiento industrial previsto.

El alcalde ha precisado que el ritmo del proyecto depende en última instancia del calendario y las decisiones que marque la Junta de Castilla y León, institución que lidera el proceso.

Martín Tobalina ha señalado que el Plan Territorial de Fomento es una figura específica recogida en la Ley de Industria de Castilla y León, concebida para impulsar y reequilibrar el tejido industrial en territorios que presentan oportunidades de desarrollo o que han experimentado procesos de desindustrialización.

En ese marco normativo, ha destacado que Segovia reúne condiciones óptimas para captar inversión, precisamente por su proximidad a Madrid, que ha calificado como "el principal territorio de actividad que genera inversión" en el conjunto del país.