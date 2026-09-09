La Junta avanza con el Ayuntamiento de Segovia en el proyecto de la futura estación de autobuses de la ciudad

SEGOVIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Segovia, José Mazarías, con el objetivo de avanzar en el proyecto de la futura estación de autobuses de la ciudad.

El encuentro ha permitido coordinar las actuaciones necesarias para hacer realidad una infraestructura estratégica para Segovia y para la mejora de la movilidad y el transporte público, según se ha puesto de relieve durante la reunión.

Precisamente, ambas administraciones han analizado los próximos pasos que deberán darse para impulsar el proyecto, así como cuestiones técnicas y administrativas vinculadas a su desarrollo a lo largo de la presente legislatura.

La consejera ha reafirmado su voluntad de mantener una colaboración estrecha y una coordinación permanente para avanzar en la definición de una estación moderna, funcional y adaptada a las necesidades presentes y futuras de los usuarios.

Esta infraestructura forma parte del proceso de modernización de las estaciones de autobuses de la Comunidad que la Junta está ejecutando en las distintas provincias.

Y, en ese proyecto, se enmarcan también las mejores previstas en Zamora y Arévalo (Ávila), además de la finalización de los trabajos en marcha en Valladolid, Medina de Pomar (Burgos) y Guijuelo (Salamanca).

Tras el encuentro con el alcalde, Sanchidrián se ha dirigido a la carretera SC-SG-10, conocida como Paseo de Santo Domingo de Guzmán, a la altura del Santuario de la Fuencisla, donde se va a realizar una intervención para la estabilización de taludes.

La obra, coordinada con el Consistorio, tiene una inversión autonómica superior a 43.000 euros, y consiste en el saneo completo de la superficie, con la eliminación de rocas y material vegetal, y la instalación de una malla galvanizada de triple torsión junto con paños de red de cable de acero para dotar de mayor seguridad la vía.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de un mes y se iniciarán en la segunda quincena de septiembre.