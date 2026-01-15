La Junta avanza en el desvío del tráfico de la VA-913 para alejarlo del casco urbano de Rioseco (Valladolid)

La Junta avanza en el desvío del tráfico de la VA-913 y alejarlo del casco urbano de Medina de Rioseco. - JUNTA DE CYL

Ya trabaja en el convenio, que verá la luz este año, y licita la redacción del proyecto que une dicha vía con la N-601 para convertir el camino municipal en carretera autonómica

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León sigue dando pasos firmes para mejorar la seguridad vial y la movilidad en Medina de Rioseco (Valladolid), tal y como ha destacado este jueves el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la reunión de trabajo con el alcalde del municipio, David Esteban, para avanzar en el desarrollo del protocolo de colaboración firmado el pasado mes de septiembre, cuyo objetivo es desviar el tráfico de la travesía de la VA-913 fuera del casco urbano.

Dicho protocolo establece las bases de una actuación conjunta entre la Junta y el Ayuntamiento de Rioseco para reducir el paso del tráfico por el centro del municipio y mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores. El acuerdo prevé crear una nueva conexión entre la VA-913 y la N-601, aprovechando un camino municipal que será transformado en carretera para canalizar el tráfico fuera del núcleo urbano.

El protocolo incluye también un cambio de titularidad entre ambas administraciones. La Junta asumirá la titularidad del camino que se va a adecuar como carretera, mientras que el tramo urbano inicial de la VA-913 pasará a ser de titularidad municipal. De este modo, cada administración gestionará los tramos más acordes con su función: la Junta los de carácter interurbano y el Ayuntamiento los de carácter urbano.

La reunión celebrada ahora ha servido para dar contenido técnico y administrativo a ese protocolo y avanzar en la redacción del convenio que permitirá ejecutar las obras. El objetivo compartido es que el texto del acuerdo quede aprobado a lo largo de este año, cumpliendo así los plazos marcados desde el inicio.

ACTIVACIÓN DE LOS PRIMEROS PASOS

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha redactado ya el proyecto, que está en fase de supervisión, para adecuar como carretera el camino municipal de 1.140 metros que conecta el punto kilométrico 0+750 de la VA-913 con la N-601. Este tramo pasará a ser de titularidad autonómica y contará con todas las características propias de una carretera moderna y segura.

Esta actuación permitirá desviar el paso del tráfico fuera del casco urbano y reducir de forma notable la circulación por la actual travesía. Además, el acuerdo no se limita a financiar el nuevo trazado; también incluye la mejora del tramo urbano de la VA-913 para adaptarlo a su nuevo carácter municipal, con el objetivo de convertirlo en una vía más segura, accesible y pensada para el uso diario de los vecinos. Este proyecto también está redactado y en fase de supervisión. De manera paralela, ambas administraciones, en coordinación, acometerán las obras de renovación de aceras y redes en esta vía.

Con este trabajo conjunto, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con Medina de Rioseco y con los municipios que necesitan soluciones reales para mejorar su movilidad. El protocolo establece las bases para los futuros acuerdos específicos que permitirán ejecutar las obras y formalizar los cambios administrativos correspondientes.