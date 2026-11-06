La Junta condecora a casi un centenar de agentes de la Policía Local con la Medalla al Mérito Policial 2026

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reconocido a 98 efectivos de las policías locales de la Comunidad, así como al Cuerpo de Policía Municipal de Valladolid, con las Medallas al Mérito Policial 2026, distintivos que se entregarán el próximo 2 de diciembre en el Auditorio de Valladolid, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial autonómico (Bocyl).

Según ha informado el Gobierno autonómico a través de la Vicepresidencia Segunda, estos galardones se dividen en las categorías de oro y plata, a las que se suman las menciones honoríficas destinadas a personas ajenas a los cuerpos policiales que hayan contribuido de forma especial a su dignificación o a mejorar la eficacia de sus funciones.

En la categoría de oro, la administración autonómica ha distinguido al Cuerpo de Policía Municipal de Valladolid con motivo de su bicentenario. Asimismo, ha concedido este reconocimiento a seis agentes del Cuerpo de Policía Local de Miranda de Ebro (Burgos), quienes el pasado mes de marzo lograron salvar la vida de seis ciudadanos durante un incendio intencionado en un inmueble.

Por su parte, la categoría de plata ha condecorado a un total de 88 profesionales de la protección y seguridad ciudadana. En este grupo, se ha premiado la trayectoria de diez efectivos de los cuerpos de Arenas de San Pedro (Ávila), Ávila, La Bañeza (León), Salamanca, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes (Salamanca), Soria, Valladolid y Zamora.

Además, dentro de las medallas de plata, la Junta ha otorgado distintivos a agentes por su participación en seis intervenciones de asistencia sanitaria, reanimación cardiopulmonar o asfixia de bebés y niños. De igual modo, se ha premiado a los profesionales implicados en dieciséis intervenciones de primera asistencia sanitaria que resultaron vitales para socorrer a personas en parada cardiorrespiratoria.

Finalmente, el Bocyl ha incluido en la categoría de plata el reconocimiento a la labor de cinco efectivos que, aunque estaban fuera de servicio, actuaron de forma determinante para proteger a varios ciudadanos ante situaciones complejas como asfixias o robos con fuerza. Todas las provincias de la Comunidad cuentan con representación en estos galardones.