Junta, Diputación, Ayuntamiento y Obispado de Palencia celebrarán conjuntamente la Semana de los Archivos en junio

Presentación de la programación conjunta de Junta, Obispado, Ayuntamiento y Diputación para ccelebra la Semana de los Archivos. - DIP PALENCIA

PALENCIA 26 May. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Palencia, la delegación de la Junta, los archivos Histórico y Diocesano del Obispado y el Ayuntamiento de la capital celebrarán de forma conjunta la Semana Internacional de los Archivos con un programa de actividades especiales, que se desarrollarán del 8 al 12 de junio.

Bajo el lema 'Tus derechos, nuestra memoria, para para el futuro', esta iniciativa cumple su segunda edición con las cuatro instituciones coordinadas para "poner en valor el patrimonio documental palentino y la labor de los profesionales de los archivos", tal y como han destacado sus representantes durante la presentación de la conmemoración.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado que los archivos "sostienen la justicia a lo largo del tiempo, porque registran las violaciones del pasado y las responsabilidades del presenta hasta las aspiraciones del futuro".

En este sentido, ha defendido que los archivos son "espacios fundamentales de rendición de cuentas, transparencia, democracia, patrimonio y memoria de nuestra sociedad".

La programación arrancará el 4 de junio a las 11.30 horas con un acto de apertura en la Catedral de Palencia, en el que participarán todos los archivos participantes: el Archivo Histórico Diocesano, el Catedralicio, el Histórico Provincial, el Territorial de la Junta, el Municipal y el Provincial de la Diputación y que se centrará en la recuperación y reivindicación del patrimonio documental de la provincia.

Después, a lo largo de la semana, estos archivos tendrán jornadas de puertas abiertas al público.

El Archivo Territorial de la Junta presentará el Registro de la Propiedad Intelectual, aprobado en 1879, con legajos en los que aparecen los nombres y las obras de Ricardo Becerro de Bengoa, Francisco Simón Nieto o Antonio Guzmán Ricis y Ambrosio Garrochón, autores del Himno a Palencia en 1925.

También abrirán sus puertas el Archivo Histórico Diocesano, el Archivo Municipal y Histórico Provincial, en el Castillo de Fuentes de Valdepero, que ofrecerá visitas guiadas y representaciones teatrales en las que se interpretarán ocho escenas sobre momentos de la historia de la institución, que incluyen la constitución de la Diputación y el papel de la Beneficencia.

Por su parte, el deán de la Catedral, Dionisio Antolín, ha repasado el proceso de modernización de los archivos diocesanos de la Iglesia palentina, que han concluido con la digitalización de todos los libros parroquiales desde 1550, que además se pueden consultar a través de internet.

Asimismo, el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, también ha defendido la importancia de los archivos frente a la desinformación de la sociedad actual.

Finalmente, la concejala responsable de los archivos municipales, Leire Montero, ha recordado que el Archivo Municipal ha convocado el primer concurso de fotografía 'Palencia en tu mirada 2026', con el objetivo de ampliar sus fondos fotográficos.