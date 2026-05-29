Junta y Diputación de Zamora adjudican por 4 millones la reparación del camino entre Villarino, Linarejos y Robledo

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de Somacyl, ha adjudicado las obras del proyecto de reparación y mejora del camino que conecta las localidades de Villarino de Manzanas, Linarejos y Robledo, en Zamora, una actuación estratégica para la mejora de la conectividad en el noroeste de la provincia.

La inversión en estos trabajos asciende a 4,09 millones de euros, , de los que la Diputación de Zamora aporta un millón de euros y el inicio de las obras, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, está previsto para el próximo verano.

Esta actuación está incluida en el Plan de Desarrollo Socioeconómico de La Raya que ejecutan la Junta y la Diputación de Zamora. Se trata de una infraestructura que repercutirá en el desarrollo económico de la zona, ya que conecta directamente las comarcas de Aliste y Sanabria-La Carballeda; y da acceso al Centro del Lobo de Robledo, uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

En la actualidad, el camino presenta importantes deficiencias que dificultan su uso y comprometen la seguridad vial, con un firme muy deteriorado, tramos con baches y zonas prácticamente sin pavimentar.

Además, la anchura resulta insuficiente para el cruce de vehículos, la señalización es escasa o inexistente y existen problemas de drenaje y de invasión de vegetación. A todo ello se suma la imposibilidad de paso de vehículos pesados en algunos puntos, especialmente en el cruce bajo la línea ferroviaria Zamora-Ourense, lo que limita notablemente la funcionalidad de la vía.

La actuación se desarrolla a lo largo de más de 22 kilómetros de trazado, incluyendo un pequeño tramo en variante para facilitar el paso de vehículos pesados y mejorar la circulación en el entorno ferroviario.

El proyecto contempla una modernización completa de la infraestructura con un ensanche de la calzada hasta una plataforma de aproximadamente 5,5 metros, con dos carriles; la rehabilitación estructural del firme; la mejora del drenaje longitudinal y transversal; construcción de un nuevo paso inferior bajo la línea ferroviaria Zamora-Ourense; o la renovación de la señalización, balizamiento y sistemas de seguridad vial.

La actuación permitirá mejorar las condiciones de movilidad en la zona, favoreciendo el acceso a servicios, la actividad agrícola y gaandera, y el desarrollo socioeconómico de estos municipios.

Además, se han previsto medidas de integración ambiental, ya que el trazado se sitúa dentro del espacio protegido de la Sierra de la Culebra.