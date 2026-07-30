Junta de Gobierno de Segovia aprueba 110.000 euros a asociaciones vecinales y ampliar instalaciones deportivas

SEGOVIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este jueves la resolución de las convocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a asociaciones y federaciones vecinales, con un total de 110.000 euros a repartir, junto a la moficicación de uso de una parcela para aumentar la superficie de instalaciones deportivas municipales.

Sobre las subvenciones a asociaciones vecinales, se repartirán 110.000 euros entre las diferentes agrupaciones de Segovia capital, los barrios incorporados y la entidad local menor de Revenga que han presentado proyectos a estas convocatorias.

En la línea de subvenciones destinadas al impulso de actividades de fomento del asociacionismo se han presentado 18 asociaciones y federaciones vecinales, de las que 16 han resultado beneficiadas. El Ayuntamiento, a través del área de Participación Ciudadana, ha destinado a esta convocatoria 55.000 euros. Las ayudas concedidas oscilan entre los 1.343,50 euros y los 5.000 euros. Además, once entidades recibirán el cien por cien del importe que han solicitado para poder impulsar sus proyectos y reforzar la participación ciudadana en los barrios.

La convocatoria de subvenciones para la celebración de las fiestas patronales cuenta también con una dotación de 55.000 euros. Esta cantidad se distribuirá entre las 18 asociaciones vecinales y culturales de peñas que han presentado proyectos, contribuyendo a la organización y desarrollo de estas celebraciones. Las ayudas concedidas oscilan entre los 1.106,99 euros y los 5.641,48 euros.

Entre los acuerdos adoptados figura la aprobación del estudio de detalle que permitirá modificar el uso de una parcela situada en el barrio de Nueva Segovia, en las cercanías del colegio Elena Fortún, para destinarla a equipamiento deportivo. Este cambio urbanístico hará posible la construcción de dos nuevos campos de fútbol 7, ampliando la oferta de instalaciones del complejo deportivo de la zona.

A través del Instituto Municipal de Deportes, el Ayuntamiento destinará 40.000 euros a la redacción del proyecto, con el objetivo de iniciar las obras el próximo año, en una actuación que responde al incremento de la demanda de espacios para entrenamientos y competiciones.

OTROS ACUERDOS

La Junta de Gobierno Local ha aprobado además la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo correspondientes al ejercicio 2026, en el marco del V Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo.

El presupuesto asciende a 43.000 euros, de los que 39.000 se destinarán a proyectos promovidos por organizaciones no gubernamentales de desarrollo y los 4.000 restantes a iniciativas de Desarrollo Sostenible y Educación para la Ciudadanía Global.

El órgano municipal ha aprobado, además, el convenio de colaboración con la Asociación Amigos del Patrimonio de Segovia, para la cesión del uso del local municipal que ocupa como sede, y ha autorizado el abono a la Fundación Torreón de Lozoya de varios recibos correspondientes a los gastos de los locales del Centro de Jubilados de San Lorenzo, el centro cívico Aniano Bravo y el local de la Asociación de Vecinos San Mateo de Nueva Segovia.

Asimismo, se han revisado dos rentas de viviendas de carácter social, se han concedido varias licencias urbanísticas y se ha aprobado la incorporación al servicio activo de un bombero conductor.

Por último, ha dado el visto bueno al expediente de omisión de la función interventora del ejercicio corriente, por importe de 11.700,91 euros; al listado semanal de facturas y certificaciones de obra, que asciende a 58.205,84 euros; y a varias certificaciones del proyecto financiado con fondos europeos 'Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad', por 77.687,29 euros.