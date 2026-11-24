VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha asegurado que la Junta muestra "respeto" a la decisión del Ministerio de Cultura de recurrir al Tribunal Constitucional la modificación de la orden que condiciona las ayudas cinematográficas a que no haya "adoctrinamiento ideológico", aunque ha añadido que el Gobierno autonómico no comparte la decisión porque "es una política que ya se viene aplicando".

Así lo ha señalado el consejero del Gobierno de Castilla y León en declaraciones a los medios de comunicación después de que este lunes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, confirmara el inicio de los trámites para presentar recurso ante el TC por esta orden de la Junta.

Aunque ha señalado que respetan la decisión porque "cualquier institución está legitimada para acudir a los tribunales cuando considera oportuno", el Gobierno autonómico no la comparte.

Esa discrepancia se fundamente en que, según González Gago, "más allá de los perfiles concretos que haya que aquilatar, es una política que ya se viene aplicando y que se va a seguir aplicando".

"No tendría sentido que un partido político nos propusiera grabar un documental y como tal tuvieran derecho a acudir a una subvención pública. Se puede hacer, sí, pero lo tiene que hacer el partido político concreto, no la economía con el presupuesto público de los ciudadanos", ha puesto como ejemplo.

Por lo tanto, ha insistido en el respeto a la decisión del Ministerio, y ha añadido que "ya se pronunciará el Tribunal Constitucional con lo que corresponda".