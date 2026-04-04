La Junta pone en marcha un canal de Whatsapp del ECyL con información sobre ofertas de empleo

Archivo - Ecyl, empleo, EPA, paro, trabajo, parados, oferta de empleo. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un canal oficial de WhatsApp a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) que ofrece de forma "rápida, gratuita y sencilla" información sobre numerosos aspectos del mercado laboral, como ofertas de empleo.

Se trata de una herramienta de servicio público que permite a los usuarios recibir, de forma no intrusiva, alertas sobre ofertas de empleo, convocatorias de ayudas y subvenciones, acciones formativas, ferias de empleo, servicios a empresas y otras iniciativas relevantes, tanto para los demandantes de empleo como para las empresas.

La puesta en servicio de este canal de mensajería instantánea responde al compromiso de la Junta de "eliminar barreras y acercar la información pública a los espacios y herramientas de uso cotidiano por parte de los ciudadanos", ha subrayado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

El nuevo canal constituye "un paso más" en la apuesta por la digitalización y modernización del ECyL, que arroja cifras de incremento sostenido en sus distintos canales de información digital.

En este sentido, el WhatsApp del Ecyl se integra en un robusto sistema multicanal donde destaca la APP del ECyL, que supera las 600.000 descargas acumuladas, con más de 92.000 sólo durante el pasado año.

El respaldo de los castellanosyleoneses a los canales digitales del ECyL es patente también en el Boletín de Empleo, que cerró el pasado ejercicio con casi 200.000 lectores únicos y un crecimiento del 64 por ciento en sus suscriptores activos, lo que demuestra una "confianza creciente" en las herramientas de información pública del servicio.

A esto se suma una comunidad de más de 65.000 seguidores en redes sociales (Facebook, Instagram, X y LinkedIn), junto a un servicio especializado para empresas, a través del Boletín Digital de Empresas (BidECYL) que ofrece información estratégica quincenal a casi 10.000 suscriptores del tejido productivo de Castilla y León, ha destacado la Junta.