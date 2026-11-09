La Junta pone en marcha el prograda de digitalización para jóvenes con una dotación de casi 221.000 euros

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales encaminada al desarrollo del Programa de digitalización para jóvenes residentes en la Comunidad.

Las entidades sin ánimo de lucro con capacidad para desarrollar las acciones podrán presentar sus proyectos formativos a través de la sede electrónica de la Junta hasta el 24 de noviembre.

La acción está dotada con 220.847,33 euros --cofinanciados al 60 por ciento con el Fondo Social Europeo Plus-- dentro de un programa destinado a la incorporación al ámbito digital de los jóvenes, quienes deben estar empadronadas en Castilla y León y estar inscritos en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Los contenidos formativos se enfocan al dominio de cinco grandes áreas del conocimiento digital, como son la búsqueda y gestión de información y datos; la comunicación y colaboración, con especial atención al comportamiento en redes sociales; la creación de contenidos digitales; la ciberseguridad o la Resolución de problemas, y el uso creativo de la tecnología digital, detalla la publicación.

Dichas acciones cuentan con una certificación acreditativa de las competencias adquiridas, en algunos casos con reconocimiento académico universitario en créditos ECTS.

"El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes, dotándolas de competencias digitales básicas, en el caso de jóvenes con escasa cualificación, y de competencias digitales avanzadas, en el supuesto de jóvenes cualificados", añade la publicación.