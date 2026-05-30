La Junta premia los trabajos de 30 jóvenes en la 37 edición de 'Arte Joven' y pone en marcha una 'lanzadera creativa'

La Junta premia a más de una treintena de creadores en la gala de 'Arte Joven' de Castilla y León - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha premiado los trabajos de treinta jóvenes creadores de Castilla y León en la 37 edición de 'Arte Joven' y pone en marcha una 'lanzadera creativa' para potenciar el talento.

La vicepresidenta en funciones del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha clausurado este sábado la gala de una edición en la que se han entregado 15 primeros premios y 18 segundos en las trece disciplinas artísticas que integran las siete áreas del programa.

La número dos de la Junta ha felicitado tanto a los ganadores como a los finalistas, de quienes ha manifestado que son la "viva representación" de una juventud que, con talento y dedicación, puede llegar a lo más alto en el mundo del arte y de la cultura.

Blanco ha subrayado que esta iniciativa es "elemental" para el Gobierno de la Comunidad, ya que la apuesta por reforzar las carreras artísticas de estos jóvenes en su propia tierra significa apostar también por retener el talento.

En el evento se han presentado 305 obras de 279 autores, divididas en 13 disciplinas, entre las que se encuentran la música, la gastronomía o la danza, entre otras, y se han otorgado 15 primeros premios, con una dotación de 2500 euros cada uno; 18 segundos, con 1.000 euros a cada galardonado, y cuatro menciones especiales sin recompensa económica.

De esta manera, la Junta busca retener "el talento joven" en la Comunidad y que los premiados puedan utilizar esta retribución como "lanzadera para iniciar sus proyectos profesionales", según ha señalado la vicepresidenta en funciones de la Institución autonómica, Isabel Blanco, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En una gala conducida por la actriz vallisoletana Eva Marciel y por el periodista deportivo zamorano Óscar González Turiño, y celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes, Blanco ha reiterado el compromiso de la Administración autonómica con los jóvenes creadores de la Comunidad y el apoyo del Gobierno autonómico a estos artistas en las primeras etapas de sus carreras.

'LANZADERA CREATIVA'

La gran novedad de esta edición es la puesta en marcha de la denominada 'lanzadera creativa', cuyo objetivo es potenciar la creación colectiva y apoyar la consolidación de la identidad artística mediante formación especializada.

La iniciativa consiste en que los jóvenes artistas puedan vivir una experiencia intensiva de fin de semana, en la que se celebrarán talleres y sesiones prácticas y se fomentará el encuentro entre colegas del ámbito artístico.

En la pasada edición se puso en marcha un programa de 'mentorización' para jóvenes artistas completamente gratuito y dirigido a los galardonados de cada edición, en el cual expertos en distintas disciplinas artísticas forman, en sesiones grupales e individuales, a los talentos castellanos y leoneses.

También se lleva a cabo un 'acompañamiento inspirador' para que estos profundicen en el desarrollo de las actitudes y las aptitudes necesarias para un artista.

Este año, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha decidido reforzar este programa ampliando el número de sesiones y de temáticas, con el objetivo de ofrecer un itinerario más completo, flexible e individualizado, es decir, que se adapte a las necesidades de los diferentes procesos creativos de los jóvenes artistas.

Tal y como ha explicado Blanco, el objetivo es que estos jóvenes creadores definan su estilo artística y proyecten su talento con confianza y autenticidad.

PERMANENTE DIFUSIÓN DE LAS OBRAS

Si bien la dotación económica de los premios ayuda sobremanera en las primeras etapas de un artista, la labor de difusión y promoción de sus creaciones es elemental a la hora de continuar avanzando. Por ello, a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, la Junta lleva a cabo distintas iniciativas para que los ciudadanos conozcan las obras.

Una de las acciones más icónicas es la exposición itinerante 'Art on the Road', en la cual se muestran las piezas artísticas en las áreas de pintura, otras modalidades de artes plásticas y visuales, diseño de moda y joyería/bisutería.

Esta exhibición recorre diferentes puntos de la Comunidad, especialmente del medio rural. En estos espacios estará disponible el 'Catálogo de Arte Joven', que la Junta imprime con las obras premiadas.

Junto a esto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone a disposición de los jóvenes creadores la Sala Unamuno del Instituto de la Juventud de Castilla y León, la cual está ubicada en Salamanca y es un espacio expositivo que se cede de manera gratuita.

En el ámbito específico de la literatura, la Junta edita cada año los libros de los ganadores en las distintas modalidades de esta área, de los cuales se imprimen unos 2.000 y que se distribuyen por la Red de Bibliotecas de Castilla y León.

Además, los propios autores los presentan y firman en los coloquios literarios organizados por la Junta. A todo ello hay que sumar la Galería Virtual de Arte Joven y en la que se pueden ver las distintas obras.

El objetivo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no es sólo dar a conocer las obras y a sus creadores, sino también fomentar los espacios de encuentro, el intercambio de ideas y el establecimiento de relaciones para tejer una red de jóvenes artistas que pongan sobre la mesa el talento asentado en Castilla y León.