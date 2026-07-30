La Junta recomienda tomar precauciones ante "altas concentraciones" de partículas y ozono en el oeste y centro de CyL

Imagen de archivo de un cielo contaminado por partículas - JCYL

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha recomendado tomar medidas de precaución ante las "altas concentraciones" de partículas y ozono como consecuencia de los incendios forestales en las provincias de León y Zamora, circunstancia que se une a la meteorología prevista para estos en la zona oeste y centro de Castilla y León.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la Consejería de Agricultura ha recomendado a todas las personas, con especial incidencia en los grupos de riesgo y las personas sensible, que limiten "al máximo" las actividades al aire libre y el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria mientras dure esta situación.

El Gobierno autonómico ha informado este jueves, 30 de julio, de que los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian "niveles elevados" de partículas y ozono sobre todo en la zona oeste y centro de la Comunidad como consecuencia directa de la meteorología y de las emisiones ocasionadas por los incendios forestales de las provincias de León y Zamora.

"Es aconsejable que se eviten hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y especialmente a los grupos de riesgo y personas vulnerables deben adoptar precauciones especiales", han reiterado las mismas fuentes que también recomiendan que las actividades de los campamentos, colegios o clubes deportivos no se desarrollen al aire libre.

Otra de las precauciones es que, en la medida de lo posible, las ventanas de los edificios permanezcan cerradas y los sistemas de ventilación interior forzados.

Por último, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha asegurado que hará un seguimiento de este episodio.