La Junta reitera su respaldo a Quiñones, al que el PSOE ve como "ejemplo del deterioro" del Gobierno de Mañueco

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado el apoyo de la Junta al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que el PSOE ve como "ejemplo del deterioro" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

En respuesta a la pregunta de la procuradora socialista Nuria Rubio sobre si la Junta respalda a Suárez-Quiñones, Fernández Carriego ha aseverado que el Ejecutivo autonómica mantiene el apoyo expresado ya "hace un mes" por el presidente de la Junta.

En este sentido, ha puesto en valor la gestión por medidas como las subvenciones por alquiler de vivienda, la construcción y rehabilitación de viviendas o la recuperación de especies como el lince ibérico en la Comunidad.

Asimismo, ha resaltado que Suárez-Quiñones ha defendido "claramente" a los ganaderos "buscando siempre el equilibrio entre el lobo y la naturaleza" frente a los "ataques del Gobierno de España", y ha puesto en marcha 21 planes y proyectos para "crear empleo y riqueza en esta tierra".

Frente a ello, la procuradora socialista ha lamentado que la Junta respalde al "consejero del Ventorro de Gijón", quien "aparece solo cuando hay fotos y desaparece cuando hay problemas", y es "el responsable de la mayor tragedia que ha sufrido".

"Quiñones es hoy el mejor ejemplo del deterioro institucional del Gobierno de Mañueco", ha advertido Rubio, para criticar que este consejero "no ha sido capaz" de "poner medidas eficaces que generen equilibro" entre la protección de especies como el oso y los ganaderos, todo ello después de que, según ha relatado, hace unos día muriese un hombre de 36 años de un infarto mientras buscaba a su ganado después de haber sufrido "por tercer día consecutivo" el ataque de un ejemplar de esta especie.

Asimismo, ha censurado que "ante esta tragedia", se haya "culpado a los vecinos" y se les haya pedido "que no hicieran nada porque para eso ya estaba la Junta". "La Junta nunca ha estado, eso lo sabemos bien, en Laciana, en León y en Castilla y León", ha aseverado la procuradora.

"Su política medioambiental tiene consecuencias trágicas, como vemos habitualmente", ha agregado al respecto, para advertir de que

lo "único" que ha hecho Suárez-Quiñones por las comarcas mineras es "desviar 22,6 millones de euros del fondo de transición para reindustrializar estas cuencas a León Capital para crear una macroplanta de biomasa con la que seguramente vayan a hacer negocio".

Según Rubio, se trata de un proyecto que "apunta a otro fiasco" como, ha incidido, "lo es Forestalia o la macroplanta de Ponferrada paralizada judicialmente". Asimismo, ha avisado de que la macroplanta de biomasa "cuenta con el rechazo de los vecinos.

Asimismo, se ha referido Suárez-Quiñones como el "consejero de los bulos". "Cuando los escándalos le acorralan y no hay gestión, toca inventar, a ver si lavamos un poco la imagen", ha señalado, para acusarlo de atribuir una inversión de 16 millones de euros en Villadangos, cuando esta está "financiada íntegramente" por el Gobierno de España, ha asegurado. Igualmente, le ha acusado de "evitar las protestas ciudadanas" e "intentar, con mentiras y falsedades, desprestigiar al Gobierno de España.

"La soberbia, los tejemanejes, el oportunismo y la mentira. Está acorralado judicialmente, reprobado por este Parlamento y repudiado públicamente", ha insistido Rubio, para criticar que Fernández Mañueco "calla ante la corrupción, calla ante los abusos y calla ante el desprecio hacia las personas de León y de Castilla".

"Calla porque ustedes son iguales, son un dúo letal para nuestra tierra", ha clamado, para advertir a ambos que si bien pueden "intentar esquivar las movilizaciones" y "ocultarse tras convocatorias exprés y fotografías prefabricadas", no van a poder "evitar la convocatoria electoral": "Ahí hablaremos todas y entonces sabrán lo que piensa un pueblo que está cansado de sus maltratos".